«Краснодар» выиграл у «Ахмата»

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вчера, 21:30

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 40-й минуте «быки» открыли счёт усилиями Джона Кордобы. На 52-й команда из Грозного отыгралась — голом отличился Георгий Мелкадзе. Эдуард Сперцян на 78-й вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. Ещё один забитый мяч на счету Кевина на 80-й.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России (55 очков). «Ахмат» идёт 13-м (23 балла).