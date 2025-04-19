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«Краснодар» выиграл у «Ахмата»

вчера, 21:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 40-й минуте «быки» открыли счёт усилиями Джона Кордобы. На 52-й команда из Грозного отыгралась — голом отличился Георгий Мелкадзе. Эдуард Сперцян на 78-й вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. Ещё один забитый мяч на счету Кевина на 80-й.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России (55 очков). «Ахмат» идёт 13-м (23 балла).

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 05:08
Игра понравилась. Ахмат непростой соперник. Идем дальше!
valt134
valt134
сегодня в 05:06
Вроде и смотрел и в тоже время нет. Красил яйца(Пасхальные). Кордоба-Машина. Сперцян-Мотор.Команда и настрой понравились. Интрига в чемпионате жива. Всех с Пасхой и Всех Благ!
протон
протон
сегодня в 00:12
Вообще-то печально что давно чемпионат РПЛ не проходил в атмосфере непрекращающихся судейских скандалов. Проигравшая сторона всегда недовольна судейством, это естественно, ошибки будут обязательно, но в этом сезоне слишком много решений явно попахивают предвзятостью. Система ВАР вместо помощи в принятии правильных решений постепенно отучает судью в поле от самостоятельности, от ответственности, теперь по поводу и без повода прибегают к долгим просмотрам эпизодов игры. ВАР смотрит несколько минут, потом судью приглашают к монитору и он ещë долго изучает стоп- кадры. В результате общее время игры длится не 93 - 95 минут как в прошлом, а более 100 минут.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
И не говори. Играли хуже всех, с тренером хамом и грубияном, а в результате прыгнули не по делу. Санёк, ты слыхал, он на балет пошел? Представляю, что он там натворит... Главное, чтобы буфетчицу не послал матом, после бутылки пива...
596bk876dsxs
596bk876dsxs
вчера в 22:45
Быкам нельзя терять очки, болеем за них
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:36
Игра не убедила, но это неважно: завоёваны три очка, и лидер остался прежний.
suiw
suiw
вчера в 22:34, ред.
Быков с победой! Не дайте себя обойти бензинам с газом. Сложно будет, учитывая как сегодня бензин судья вытащил
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:29
...действительно,ведь как то занесло некую известную московскую команду в прошлом году играть в золотом матче,такого вообще
вообще никто не ожидал...!!!
viv
viv
вчера в 22:21
С победой Краснодар.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:16
Это точно. Вот, товарищ сибиряк, никак отойти не может, после победы Спартака....)))
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:14
Кстати, с трибуны вообще сомнений не было в победе. Гол пропустили очень скомканный и сумбурный, сами себе считай привезли. Серия ошибок и недоработок. Кроме гола Ахмат ничего интересного показать не смог, 2-3 атаки за весь матч
Capral
Capral
вчера в 22:12
Адам, если ты про чемпионство Краснодара, то не очень. Сложнейший календарь у быков, могут не потянуть. Но в российском футболе чудеса иногда случаются, так что, как знать...)))
А вам Удачи!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:02
Сплошные расстройства сегодня у "друзей" )...Краснодар выиграл...Спартак выиграл...
nikolah
nikolah ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 21:53
Нам ещё тоже с ними играть..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:53, ред.
Сапрал,- отлегло,легче стала,вопросов нет,ты аш выдохнул.Наивный,веришь в чемпионство?))))
Capral
Capral
вчера в 21:49
Адам не переживай, никто вас из вышки не выпустит. Но поволноваться придется, не первый раз...
North West
North West ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:48
Странно что в микрофон никто не кричал - Судья продажная!) Ах да, в Краснодаре же играли)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:45
Судейская бригада,при чем вся и на Варе выграла у Ахмата.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:43
Краснодар с победой ))
судья редкое чудо.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:41
Умеют же нервы потрепать бесстыдники. Тяжелый матч получился, впрочем другого и не ожидалось. 37 фолов на двоих, дерик до условно гроссмейстерской планки в сорокет не дотянули. Ладно Кордоба блеснул в первом тайме индивидуальным мастерством и забил, ибо как-то очень все сумбурно в атаке было. Жаль конечно через себя не попал, красивый бы голешник был. В тайме втором не сказать, что дела в атаке сильно наладились, так еще и пропустили. И вот тут заскребли "кошки на душе", потому как в обороне были далеко небезгрешны. Но все же в итоге выдюжили. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, Ташуеву и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так на мой взгляд.
Capral
Capral
вчера в 21:41
Фууууууууууууххххххх!!!
Краснодар с победой!!!!!!! Знал, что будет непросто, но надеялся и верил и не зря!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эдик- красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без двух ведущих было трудно Краснодару, но молодцы- выстояли и победили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь, сложнейший выезд в Махачкалу. Надо собраться, ребята, до финиша рукой подать, не подведите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все, кто болел за быков- с победой, Мусаева- в частности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100лет
100лет
вчера в 21:39, ред.
Как-то тяжело у Краснодара идет, уже сомнения на счет победы с Динамо Махачкала.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:38
С Победой Соседи у Краснодара в этом сезоне один соперник -это он САМ! Доведите дело до логического конца!!!
nikolah
nikolah
вчера в 21:37
Краснодар с чемпионством?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
Непростая игра получилась для Краснодара, быков с победой!!!
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