«Краснодар» выиграл у «Ахмата»

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).
На 40-й минуте «быки» открыли счёт усилиями Джона Кордобы. На 52-й команда из Грозного отыгралась — голом отличился Георгий Мелкадзе. Эдуард Сперцян на 78-й вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. Ещё один забитый мяч на счету Кевина на 80-й.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России (55 очков). «Ахмат» идёт 13-м (23 балла).
вообще никто не ожидал...!!!
вообще никто не ожидал...!!!
А вам Удачи!!!!!
А вам Удачи!!!!!
судья редкое чудо.
судья редкое чудо.
Краснодар с победой!!!!!!! Знал, что будет непросто, но надеялся и верил и не зря!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эдик- красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без двух ведущих было трудно Краснодару, но молодцы- выстояли и победили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь, сложнейший выезд в Махачкалу. Надо собраться, ребята, до финиша рукой подать, не подведите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все, кто болел за быков- с победой, Мусаева- в частности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Краснодар с победой!!!!!!! Знал, что будет непросто, но надеялся и верил и не зря!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эдик- красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без двух ведущих было трудно Краснодару, но молодцы- выстояли и победили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь, сложнейший выезд в Махачкалу. Надо собраться, ребята, до финиша рукой подать, не подведите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все, кто болел за быков- с победой, Мусаева- в частности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!