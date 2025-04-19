«Астон Вилла» оказалась сильнее «Ньюкасла» в игре АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» в матче 33-го тура АПЛ (4:1).
На 1-й минуте бирмингемская команда открыла счёт усилиями Олли Уоткинса. Гости отыгрались на 18-й — мяч забил Фабиан Шер. На 64-й Ян Маатсен вывел хозяев поля вперёд. Автогол Дэна Берна на 73-й позволил «львам» увеличить преимущество, ещё одним голом отметился Амаду Онана на 75-й.
«Астон Вилла» занимает 6-е место в чемпионате Англии (57 очков). «Ньюкасл» идёт 3-м (59 баллов).
ему не стоит больше работать с топами.
Вилла его команда. конечно, рано поздно Унаи уйдет.
тренеры и игроки уходят и приходят, клуб остается.
любом случае Эмери уже принес бирмингемскому клубу много пользы.
руководство клуба молодцы. не влезут не свое дело, дают тренеру работать.
в управлении почти нет ошибок, боссы тоже молодцы, приняли клуб в плачевном состоянии, навели порялок и вот результат.
после Эмери, уверен, боссы Виллы наймут нормального, подходящего тренера,
а не очередного английского физрука - бывшего крутого футболиста.
но пока есть Эмери.
и баск делает успехи в АВ, как раньше и в Севилье делал и в Вильярреале.
у Ньюкасла все впереди. думаю, место ЛЧ не упустят.
Ливерпуль, Арсенал, МанСити, Ньюкасл и Астон Вилла.
отличная банда )) ведь может и МЮ, если выиграет Лигу Европы.
ему не стоит больше работать с топами.
Вилла его команда. конечно, рано поздно Унаи уйдет.
тренеры и игроки уходят и приходят, клуб остается.
любом случае Эмери уже принес бирмингемскому клубу много пользы.
руководство клуба молодцы. не влезут не свое дело, дают тренеру работать.
в управлении почти нет ошибок, боссы тоже молодцы, приняли клуб в плачевном состоянии, навели порялок и вот результат.
после Эмери, уверен, боссы Виллы наймут нормального, подходящего тренера,
а не очередного английского физрука - бывшего крутого футболиста.
но пока есть Эмери.
и баск делает успехи в АВ, как раньше и в Севилье делал и в Вильярреале.
у Ньюкасла все впереди. думаю, место ЛЧ не упустят.
Ливерпуль, Арсенал, МанСити, Ньюкасл и Астон Вилла.
отличная банда )) ведь может и МЮ, если выиграет Лигу Европы.
болел за Ньюкасл, но хозяева заслужили победу ))
надеюсь, сороки переживут это поражение спокойно, и из последних 5 матчей выиграют хотя бы 3 )) ЛЧ нужна как никогда.
болел за Ньюкасл, но хозяева заслужили победу ))
надеюсь, сороки переживут это поражение спокойно, и из последних 5 матчей выиграют хотя бы 3 )) ЛЧ нужна как никогда.
Скоро выезд на Этихад, должно быть интересно.
Борьба за лч жаркая)))
Скоро выезд на Этихад, должно быть интересно.
Борьба за лч жаркая)))