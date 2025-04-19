«Астон Вилла» оказалась сильнее «Ньюкасла» в игре АПЛ

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вчера, 21:26

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» в матче 33-го тура АПЛ (4:1).

На 1-й минуте бирмингемская команда открыла счёт усилиями Олли Уоткинса. Гости отыгрались на 18-й — мяч забил Фабиан Шер. На 64-й Ян Маатсен вывел хозяев поля вперёд. Автогол Дэна Берна на 73-й позволил «львам» увеличить преимущество, ещё одним голом отметился Амаду Онана на 75-й.

«Астон Вилла» занимает 6-е место в чемпионате Англии (57 очков). «Ньюкасл» идёт 3-м (59 баллов).