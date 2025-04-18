«Реалу» придётся заплатить «Байеру» 20 млн евро неустойки за Хаби Алонсо

«Реал» заинтересован в приглашении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
По данным источника, Иньяки Ибаньес, главный советник испанского специалиста, недавно провёл переговоры со «сливочными». В «Байере» не удивлены этим, «фармацевты» ждут решения тренера — останется ли он или возглавит «Реал».
«Байер» рассчитывает получить за Алонсо 15-20 млн евро в качестве неустойки, но «Реал» пока не выходил на прямой контракт с немецкой командой.
Ну, возможно и так. Только я не очень верю в это назначение. Алонсо- сырой, а такому клубу как Реал нужен опытный и проверенный тренер. Назначение Алонсо- это риск, причем неоправданный... Сейчас, когда команда психологически надломлена, ей нужен опытный наставник, могущий вернуть уверенность. У Алонсо, вряд ли это получиться. Он сам, при первой же неудaче может поплыть... Мне кажется, Зидан- самый лучший вариант.
Ну, возможно и так. Только я не очень верю в это назначение. Алонсо- сырой, а такому клубу как Реал нужен опытный и проверенный тренер. Назначение Алонсо- это риск, причем неоправданный... Сейчас, когда команда психологически надломлена, ей нужен опытный наставник, могущий вернуть уверенность. У Алонсо, вряд ли это получиться. Он сам, при первой же неудaче может поплыть... Мне кажется, Зидан- самый лучший вариант.
Вить, ты же понимаешь, что конечно же выходили на контакт с Байером. Только пока неформально, через третьих лиц, без официального визита. Узнали условия и будут думать, а как надумают и договорятся, тогда сделают официальный запрос.
Вить, ты же понимаешь, что конечно же выходили на контакт с Байером. Только пока неформально, через третьих лиц, без официального визита. Узнали условия и будут думать, а как надумают и договорятся, тогда сделают официальный запрос.
-----------------
Значит выходил тайно. В общем пока Папа Карло.
Мавр по неустойке более чем дешевле обойдется )))
-----------------
Значит выходил тайно. В общем пока Папа Карло.
Мавр по неустойке более чем дешевле обойдется )))
да ну, платить еще за тренера, когда лучше потратить на игроков, лучше уже подождать до следующего сезона и оставить Анчи, только предоставить ему усиление или попробовать Рауля, почему бы и нет!!!
да ну, платить еще за тренера, когда лучше потратить на игроков, лучше уже подождать до следующего сезона и оставить Анчи, только предоставить ему усиление или попробовать Рауля, почему бы и нет!!!