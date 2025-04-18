«Реалу» придётся заплатить «Байеру» 20 млн евро неустойки за Хаби Алонсо

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вчера, 21:15

«Реал» заинтересован в приглашении главного тренера «Байера» .

По данным источника, Иньяки Ибаньес, главный советник испанского специалиста, недавно провёл переговоры со «сливочными». В «Байере» не удивлены этим, «фармацевты» ждут решения тренера — останется ли он или возглавит «Реал».

«Байер» рассчитывает получить за Алонсо 15-20 млн евро в качестве неустойки, но «Реал» пока не выходил на прямой контракт с немецкой командой.