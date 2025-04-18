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«Реалу» придётся заплатить «Байеру» 20 млн евро неустойки за Хаби Алонсо

вчера, 21:15

«Реал» заинтересован в приглашении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

По данным источника, Иньяки Ибаньес, главный советник испанского специалиста, недавно провёл переговоры со «сливочными». В «Байере» не удивлены этим, «фармацевты» ждут решения тренера — останется ли он или возглавит «Реал».

«Байер» рассчитывает получить за Алонсо 15-20 млн евро в качестве неустойки, но «Реал» пока не выходил на прямой контракт с немецкой командой.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:25
В полузащиту ещё и Вирц нужен. Но он будет стоит очень дорого, я думаю.
Capral
Capral ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
За Вирца, Байер просит 250млн.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Привет, Виталя!!!
Ну, возможно и так. Только я не очень верю в это назначение. Алонсо- сырой, а такому клубу как Реал нужен опытный и проверенный тренер. Назначение Алонсо- это риск, причем неоправданный... Сейчас, когда команда психологически надломлена, ей нужен опытный наставник, могущий вернуть уверенность. У Алонсо, вряд ли это получиться. Он сам, при первой же неудaче может поплыть... Мне кажется, Зидан- самый лучший вариант.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:08
Привет, дружище!!!
Вить, ты же понимаешь, что конечно же выходили на контакт с Байером. Только пока неформально, через третьих лиц, без официального визита. Узнали условия и будут думать, а как надумают и договорятся, тогда сделают официальный запрос.
3ftg9qxvhxka
3ftg9qxvhxka
вчера в 22:01
Байер при любом раскладе получает выгоду
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:49
Сомнительная кандидатура для Реала, а что получше и поопытнее не нашлось специалиста? Алонсо ещё малявка для такого назначения как по мне
протон
протон
вчера в 21:41
но «Реал» пока не выходил на прямой контракт с немецкой командой.
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Значит выходил тайно. В общем пока Папа Карло.
Мавр по неустойке более чем дешевле обойдется )))
RM_35
RM_35
вчера в 21:35
к этим деньгам немножко добавить и забрать еще и вирца!!))
да ну, платить еще за тренера, когда лучше потратить на игроков, лучше уже подождать до следующего сезона и оставить Анчи, только предоставить ему усиление или попробовать Рауля, почему бы и нет!!!
Capral
Capral
вчера в 21:19
Клопп уже опроверг. Ждём и от Алонсо. А вообще прикольно, на прямой контакт не выходили но всё про всех знают.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
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