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Фанаты «Кана» раскритковали руководство клуба после вылета из Лиги 2

вчера, 13:59
КанЛоготип футбольный клуб Кан0 : 3Логотип футбольный клуб МартигМартигМатч завершен

Клуб «Кан», принадлежащий нападающему «Реала» Килиану Мбаппе, потерял шансы остаться во втором французском дивизионе. Команда проиграла «Мартигу» (0:3) в 31‑м туре Лиги 2.

В конце матча ультрас развернули баннер со следующим текстом: «Руководство, игроки: все виновны, все вон».

На другом баннере было написано: «Малерб – это мы, ***** [нецензурное слово] – это вы», подразумевая полное название команды, «Стад Малерб Кан».

Это не первый раз, когда фанаты обвиняют Мбаппе в проблемах команды. Стоит отметить, что последний раз «Кан» вылетал в третью лигу в сезоне-1980/81.

Фанаты «Кана» раскритковали руководство клуба после вылета из Лиги 2

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:22, ред.
Вот, так ведут себя настоящие болельщики, а не потакают руководству которое не справляется с задачей и плюёт на них и их команду. Молодцы. Моему любимому клубу для исцеления бы тоже в низший дивизион попасть чтобы народ проснулся, а то 25 лет уже руководители на них плюют и не справляются, а люди всё ждут чудес от них каких то.
протон
протон
вчера в 14:02
где неприятный эмбапе, там беда
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:00
Щас Мбаппе с ПСЖ бабок выбьет и поможет Кану, если мама разрешит конечно)
Гость
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