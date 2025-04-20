Фанаты «Кана» раскритковали руководство клуба после вылета из Лиги 2

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вчера, 13:59

Клуб «Кан», принадлежащий нападающему «Реала» , потерял шансы остаться во втором французском дивизионе. Команда проиграла «Мартигу» (0:3) в 31‑м туре Лиги 2.

В конце матча ультрас развернули баннер со следующим текстом: «Руководство, игроки: все виновны, все вон».

На другом баннере было написано: «Малерб – это мы, ***** [нецензурное слово] – это вы», подразумевая полное название команды, «Стад Малерб Кан».

Это не первый раз, когда фанаты обвиняют Мбаппе в проблемах команды. Стоит отметить, что последний раз «Кан» вылетал в третью лигу в сезоне-1980/81.