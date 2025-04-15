Известные актёры и музыканты побывали на матче «Комо» в Серии А

Актёры Терри Крюс, Марк Стронг, музыканты Джефф Голдблюм и Эй Джей Трейси, а также французский футболист и тренер Тьерри Анри понаблюдали на трибунах за матчем «Комо» с «Торино» в Серии А (1:0).
Клуб опубликовал видео, на котором известные люди празднуют единственный мяч в игре, забитый нападающим Анастасиосом Дувикасом на 38-й минуте.
Привлечение знаменитостей на домашний стадион не является новинкой для новичков высшего дивизиона чемпионата Италии. Хью Грант, Кира Найтли, Майкл Фассбендер, Эдриан Броуди, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд были замечены на играх Серии А в этом сезоне.
Это часть коммерческой стратегии клуба — извлекать выгоду из громких имён, стремящихся посетить Комо, который стал всё более популярным местом отдыха с начала 21-го века.
Вот если бы это делалось искренне, а так цирк какой то.
Помню как Анжи устраивали шапито, а деньги закончались и всё никому Анжи не нужен стал.
Да сейчас многие скажут о словах поддержки, особенно от Р.Карлоса, но хочется спросить, а он хоть копейку отправил бедствующему клубу, который его буквально засыпал баблом и подарками?
Это всё лживая показуха!!!
Вот если бы это делалось искренне, а так цирк какой то.
Помню как Анжи устраивали шапито, а деньги закончались и всё никому Анжи не нужен стал.
Да сейчас многие скажут о словах поддержки, особенно от Р.Карлоса, но хочется спросить, а он хоть копейку отправил бедствующему клубу, который его буквально засыпал баблом и подарками?
Это всё лживая показуха!!!