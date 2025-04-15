Известные актёры и музыканты побывали на матче «Комо» в Серии А

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сегодня, 01:00

Актёры Терри Крюс, Марк Стронг, музыканты Джефф Голдблюм и Эй Джей Трейси, а также французский футболист и тренер понаблюдали на трибунах за матчем «Комо» с «Торино» в Серии А (1:0).

Клуб опубликовал видео, на котором известные люди празднуют единственный мяч в игре, забитый нападающим на 38-й минуте.

Привлечение знаменитостей на домашний стадион не является новинкой для новичков высшего дивизиона чемпионата Италии. Хью Грант, Кира Найтли, Майкл Фассбендер, Эдриан Броуди, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд были замечены на играх Серии А в этом сезоне.

Это часть коммерческой стратегии клуба — извлекать выгоду из громких имён, стремящихся посетить Комо, который стал всё более популярным местом отдыха с начала 21-го века.