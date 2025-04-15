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Известные актёры и музыканты побывали на матче «Комо» в Серии А

сегодня, 01:00
КомоЛоготип футбольный клуб Комо1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Актёры Терри Крюс, Марк Стронг, музыканты Джефф Голдблюм и Эй Джей Трейси, а также французский футболист и тренер Тьерри Анри понаблюдали на трибунах за матчем «Комо» с «Торино» в Серии А (1:0).

Клуб опубликовал видео, на котором известные люди празднуют единственный мяч в игре, забитый нападающим Анастасиосом Дувикасом на 38-й минуте.

Привлечение знаменитостей на домашний стадион не является новинкой для новичков высшего дивизиона чемпионата Италии. Хью Грант, Кира Найтли, Майкл Фассбендер, Эдриан Броуди, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд были замечены на играх Серии А в этом сезоне.

Это часть коммерческой стратегии клуба — извлекать выгоду из громких имён, стремящихся посетить Комо, который стал всё более популярным местом отдыха с начала 21-го века.

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Все комментарии
ap2gjvw2bcv9
ap2gjvw2bcv9
сегодня в 10:50
Умеют там люди думать головой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:29
Не буду называть страну, скажу лишь одно, что бы приехала какая-нибудь звезда платились очень приличные деньги и их поддержка была только ради денег.
Вот если бы это делалось искренне, а так цирк какой то.
Помню как Анжи устраивали шапито, а деньги закончались и всё никому Анжи не нужен стал.
Да сейчас многие скажут о словах поддержки, особенно от Р.Карлоса, но хочется спросить, а он хоть копейку отправил бедствующему клубу, который его буквально засыпал баблом и подарками?
Это всё лживая показуха!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:25
все законные способы , применяемые для повышения популярности клуба, приветствуются !
galem72
galem72
сегодня в 07:18
Самую главную скрепную пернатую знаменитость забыли пригласить. ))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:50
Просто так звезды на футболе не присутствуют....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:29
Если они это делают то значит это выгодно им!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:29
Терри Крюс единственный кого знаю и то повезло что видел сериал Все ненавидят Криса, не такой и популярный сам по себе. Так что актёры может быть, но известные это перебор. Так из местных театральных студий.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:33
Да Комо всегда привлекал знаменитостей всех мастей и разновидностей...)
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