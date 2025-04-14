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РФС: Дзюба — лучший игрок в истории сборной России по версии болельщиков

вчера, 17:17

По результатам опроса, который был проведён Российским футбольным союзом (РФС) среди болельщиков, посетивших матчи на мартовском сборе, нападающий «Акрона» Артём Дзюба был признан лучшим игроком в истории национальной команды. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу РФС.

В голосовании приняли участие 1029 респондентов. Подавляющее большинство – 30,57% – отдали свои голоса за форварда тольяттинского клуба.

Второе место занял полузащитник «Монако» Александр Головин с 9% голосов, а третье – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (6,34%).

Также в десятку лучших попали:

Александр Максименко – 6,34%
Руслан Литвинов – 4,61%
Алексей Батраков – 4,42%
Максим Глушенков – 2,69%
Андрей Мостовой – 2,5%
Андрей Аршавин – 2,3%
Денис Глушаков – 2,3%

В топ-20 оказались Алексей и Антон Миранчуки, Матвей Сафонов, Константин Тюкавин, Александр Кержаков и Валерий Карпин.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:47
Посмотрел на первую десятку, посмеялся.
Опрос наверное у пацанов лет 10 был, причём из академии Спартака.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:28
Кстати в 2008 г. Акинфеев был признан лучшим вратарем на ЧЕ в Австрии. Не помнишь ? А лучшим у нас был Аршавин
Vilar
Vilar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:25
Литвинов.
Vilar
Vilar
вчера в 20:24, ред.
Анатолий, забыл нажать "ответить".
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:00
Ну все,теперь на памятник Артемке сбор обьявить,возле РФС воздвигнуть,как раз улица с названием подходящим,Народная,коль на бюст не хватит средств,можно руку отлить в бронзе
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:47, ред.
Артёмка забил юбилейный гол, болельщики на стадионе "повелись" на это, да тут ещё он перфоманс устроил с рукопожатиями, улыбками, поцелуями... Вот и решили сделать ему приятное. Пусть, мол, порадуется малОй. С другой стороны, в определённые моменты истории сборной он действительно выделялся своей игрой и был хорош.
А вообще - то, для полноты картины надо было спросить у голосовавших, почему они пришли к такому выводу. Кстати, когда я ознакомился со списком "лучших", пришёл к выводу, что опрос проводился среди тех, кто находится за воротами. Тех, у кого начисто выветрилась из головы игра действительно лучших российских футболистов. В списке одна молодёжь за исключением двух ветеранов.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Ну так одним глазом, Акинфеева подвиг помню, а больше что то ничего и не запомнилось, и Головин тоже как то не отложился в воспоминаниях. Все равно для меня гораздо ярче то что было в 2008, это было очень неожиданно и сенсационно, а в 2018 было уже как будто бы нормой что мы неплохо выступили, уже наша сборная успела показать что она грозная сила умеющая побеждать, но началось это в 2008) хотя наверное в 2018 это закончилось
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:13
Отвечу. Головин и Акинфеев - лучшие на ЧМ-18. Смотрел?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:11
У Спартака Максименко, Денисов и Умяров.. А кто 4-й" А Зобнин вышел вместо Денисова и снова 3 русских. Ты назвал 3 самые импортные команды РПЛ
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:10
Приветствую Игорь! Те которых ты перечислил относятся к сборной СССР!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ матос (раскрыть)
вчера в 19:07
Не надо искажать мои слова. Речь об элементарном уважении к легендарному вратарю России 21 века. А уважение - это атрибут уважаемых людей. В курсе?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56, ред.
А эти болельщики вообще когда нибудь слышали о Кипиани , Старостине , Блохине и очень многих других им подобных . Жаль что наши современные так называемые болельщики ничего кроме конкретного данного времени незнают. И это касается не только футбола к сожалению. Кстати это относится не только к сборной России и СССР , но и ко всему что сейчас нас окружает. Очень жаль.
матос
матос ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
нет у меня особой неприязни к вашему Игорьку. да и любить мне его тоже не надо , не девка)) ;-)
drug01
drug01
вчера в 18:14
Так можно сказать про всех игроков по мнению болельщиков разных команд?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:13
Это просто ужас! Наверное посмотрели видео Зюбы малолетки и проголосовали!
О чем говорить если Глушенков и Батраков выше Рыжего( Шавы)!Ничего против гих не имею!
h9mfg3f2pub3
h9mfg3f2pub3
вчера в 18:06
Голосовали можно подумать малолетки,которые видели только Дзюбу и Головина
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:59
Какой то странный опрос и результаты... видимо среди болельщиков Дзюбы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ матос (раскрыть)
вчера в 17:57
А за что ты так не любишь и унижаешь лучшего вратаря в истории России и лучшего в 21 веке. Поясни, только честно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:55
Странно читать это. Речь о лучшем в сб. России в истории этой сборной. А какое отношение к истории сб России имеют Батраков. Глушннков, Литвинов, сыгравшие по 2-3 матча. Это не история, а эпизод. В Истории сб РФ три события. ЧЕ-08, ЧЕ 12 и Чм 18. На ЧЕ 08 лучшими были Аршавин и Акинфеев, на ЧЕ 12 Лучшим был Дзагоев. А на ЧМ 18. Головин и Акинфеев. Или история это матчи с Кубой,Гренадой и Таиландом?
матос
матос ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:54
дети полюбас голосовали 2000х годов рождения иначе объяснить нахождение этих фамилий (кроме Карпина и Арша с Конифеевым) лично я не могу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51, ред.
Сей факт можно объяснить ещё и тем , что болельщики проголосовали за Артёма потому ,что на Дзюбу можно "выплеснуть" различные эмоции и тем самым несколько разрядится - проще своего рода "громоотвод"...)
Vilar
Vilar
вчера в 17:48
Надо плакать и прощаться с российским футболом. Идиотский опрос, из кого выбирать??? Если взять команды-лидеры рпл по последнему туру, в основе на поле вышли россияне: в Зените - 3 чела, в Краснодаре - 3 чела, в Спартаке - 4 чела, в Динамо -4 чела; только ЦСКА выбился из этого списка - 6. Это лучшие наши команды, вот и выбираем лучшего игрока сборной, из Акрона.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:41
Мда уж.....это кто же голосовал за деревяху эту??? Позорище какое-то
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:27, ред.
Удивительно, тут про Дзюбу всегда читаю в комментариях иное мнение в подавляющем большинстве, где они взяли этих болельщиков которые голосовали, в какой палате? И причём здесь Литвиновы и Максименки с Батраковыми? Что они успели сделать для сборной что попали в десятку лучших в истории? Какой то странный топ, на коленке сделанный. Да и Головин тоже кто такой?

З.Ы. Ну кстати для меня самая яркая сборная была сборная Гуса Хиддинка и их игра на Евро 2008, в то время казалось что Россия действительно мощная команда и у нас сильное поколение футболистов. Дзюбы там не помню, не было вроде.
протон
протон
вчера в 17:24
Ну, у меня, как у болельщика, другое мнение. Дзюбарука - лучший рукаблуд в истории футбола России.
Capral
Capral
вчера в 17:20
По мнению болельщиков Дзюбы, возможно, он и лучший.
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