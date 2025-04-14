РФС: Дзюба — лучший игрок в истории сборной России по версии болельщиков

По результатам опроса, который был проведён Российским футбольным союзом (РФС) среди болельщиков, посетивших матчи на мартовском сборе, нападающий «Акрона» Артём Дзюба был признан лучшим игроком в истории национальной команды. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу РФС.
В голосовании приняли участие 1029 респондентов. Подавляющее большинство – 30,57% – отдали свои голоса за форварда тольяттинского клуба.
Второе место занял полузащитник «Монако» Александр Головин с 9% голосов, а третье – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (6,34%).
Также в десятку лучших попали:
Александр Максименко – 6,34%
Руслан Литвинов – 4,61%
Алексей Батраков – 4,42%
Максим Глушенков – 2,69%
Андрей Мостовой – 2,5%
Андрей Аршавин – 2,3%
Денис Глушаков – 2,3%
В топ-20 оказались Алексей и Антон Миранчуки, Матвей Сафонов, Константин Тюкавин, Александр Кержаков и Валерий Карпин.
З.Ы. Ну кстати для меня самая яркая сборная была сборная Гуса Хиддинка и их игра на Евро 2008, в то время казалось что Россия действительно мощная команда и у нас сильное поколение футболистов. Дзюбы там не помню, не было вроде.
З.Ы. Ну кстати для меня самая яркая сборная была сборная Гуса Хиддинка и их игра на Евро 2008, в то время казалось что Россия действительно мощная команда и у нас сильное поколение футболистов. Дзюбы там не помню, не было вроде.