РФС: Дзюба — лучший игрок в истории сборной России по версии болельщиков

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вчера, 17:17

По результатам опроса, который был проведён Российским футбольным союзом ( РФС ) среди болельщиков, посетивших матчи на мартовском сборе, нападающий «Акрона» был признан лучшим игроком в истории национальной команды. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу РФС .

В голосовании приняли участие 1029 респондентов. Подавляющее большинство – 30,57% – отдали свои голоса за форварда тольяттинского клуба.

Второе место занял полузащитник «Монако» Александр Головин с 9% голосов, а третье – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (6,34%).

Также в десятку лучших попали:

Александр Максименко – 6,34%

Руслан Литвинов – 4,61%

Алексей Батраков – 4,42%

Максим Глушенков – 2,69%

Андрей Мостовой – 2,5%

Андрей Аршавин – 2,3%

Денис Глушаков – 2,3%

В топ-20 оказались Алексей и Антон Миранчуки, Матвей Сафонов, Константин Тюкавин, Александр Кержаков и Валерий Карпин.