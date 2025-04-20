Более 100 испанских фанатов посетили матч английской нон-лиги

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сегодня, 01:12

Более 100 испанских футбольных фанатов проехали около 1000 миль, чтобы поддержать английскую команду нон-лиги «Харборо Таун».

Они скандировали и пели песни на испанском языке, находясь на трибунах во время матча 7-го дивизиона. Однако команда потерпела поражение со счётом 1:2. Прибытие гостей оказалось сюрпризом для местных любителей футбола.

Поездка болельщиков осуществилась в рамках партнёрства с YouTube-каналом La Media Inglesa (LMI), который освещает матчи английского футбола для испаноговорящих болельщиков по всему миру.

Создатели канала, на котором более 440 тысяч подписчиков, начали организовывать поездки на матчи в Великобританию в 2018 году.

LMI заявили, что интерес к «Харборо» возник у их основателя Илие Олеарта, родившегося в Барселоне, и захотевшего найти небольшой английский клуб, с которым можно было бы поработать.

Подписчикам предложили проголосовать за команду, с которой им следует связаться, и «Харборо Таун» стал победителем.

В итоге получилось достичь соглашения с председателем клуба, и была организована поездка фанатов.