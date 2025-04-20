«Милан» потерпел поражение от «Аталанты»

«Милан» уступил «Аталанте» в матче 33-го тура Серии А (0:1).
Забитым мячом отличился Эдерсон на 62-й минуте.
«Милан» занимает 9-е место в чемпионате Италии (51 очко). «Аталанта» идёт 3-й (64 балла).
«Милан» уступил «Аталанте» в матче 33-го тура Серии А (0:1).
Забитым мячом отличился Эдерсон на 62-й минуте.
«Милан» занимает 9-е место в чемпионате Италии (51 очко). «Аталанта» идёт 3-й (64 балла).
ну есть матчи, выдает феноменальную и умную игру, но не сегодня.
человек вроде не тупой, но весь матч лупить дальние удары по частоколу из ног своих и чужих игроков. а последнюю атаку умертвил ударом по воробьям.
но и воробьи смеялись над тим.
ну, если нет удара у тебя, зачем мячом сбиваешь своих и бергамесков
словно они кегли?! они там все похожи на уточек??
надеюсь, скауты МС смотрели этот матч и поняли, игрок не уровень Сити.
пусть бегает за Милан.
ну есть матчи, выдает феноменальную и умную игру, но не сегодня.
человек вроде не тупой, но весь матч лупить дальние удары по частоколу из ног своих и чужих игроков. а последнюю атаку умертвил ударом по воробьям.
но и воробьи смеялись над тим.
ну, если нет удара у тебя, зачем мячом сбиваешь своих и бергамесков
словно они кегли?! они там все похожи на уточек??
надеюсь, скауты МС смотрели этот матч и поняли, игрок не уровень Сити.
пусть бегает за Милан.
Леау напрочь сожрал Беланова. Рейндерс как всегда показал, что с пасом не дружит.
Леау напрочь сожрал Беланова. Рейндерс как всегда показал, что с пасом не дружит.