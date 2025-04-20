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«Милан» потерпел поражение от «Аталанты»

вчера, 23:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Милан» уступил «Аталанте» в матче 33-го тура Серии А (0:1).

Забитым мячом отличился Эдерсон на 62-й минуте.

«Милан» занимает 9-е место в чемпионате Италии (51 очко). «Аталанта» идёт 3-й (64 балла).

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Все комментарии
mrhj3s4fe33t
mrhj3s4fe33t
сегодня в 06:47
Милан провалил очередной сезон с неплохим составом
s7rwwx96jycx
s7rwwx96jycx
сегодня в 06:41
Милан может уже просто доигрывать сезон и готовиться к следующему.
112910415
112910415
сегодня в 05:59
согласно табели о рангах
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:43
Милан опять не порадовал. Только думаешь пошла игра и опять 25
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:48
Всё равно конечно от Интера и Наполи отрыв огромный, трудно будет Аталантаэе борьбу навязать лидерам, наверное об этом уже думать не приходится, сохранить третью строчку уже хорошо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
Всё верно. Только перестройка не поможет. Там главный "строитель" из Швеции..., со всеми вытекающими...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:33
Рейндерс ужасный матч. и этого игрока хочет купить МанСити и другие гранды?!
ну есть матчи, выдает феноменальную и умную игру, но не сегодня.
человек вроде не тупой, но весь матч лупить дальние удары по частоколу из ног своих и чужих игроков. а последнюю атаку умертвил ударом по воробьям.
но и воробьи смеялись над тим.
ну, если нет удара у тебя, зачем мячом сбиваешь своих и бергамесков
словно они кегли?! они там все похожи на уточек??
надеюсь, скауты МС смотрели этот матч и поняли, игрок не уровень Сити.
пусть бегает за Милан.
протон
протон
сегодня в 00:19
Милан как команда ноль полный. Креатива нет, руками машут, из эпизодов выключаются,, какая то помесь из таланта правда бесхребетного, и лени. На бумаге команда норм, но игра мрак. В перестройку пора.
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Для Аталанты игра была важней
Petruccio
Petruccio
вчера в 23:55
Дедок переиграл Консейсао. Первый тайм Аталанта полнстью контролировала мяч, но не имела моментов. При этом у Милана был голевой шанс Йовича. Во втором тайме Гасп отдал мяч и росонери купились, в итоге получили смертоносную молненосную атаку.
Леау напрочь сожрал Беланова. Рейндерс как всегда показал, что с пасом не дружит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:45
Одно название осталось...
Capral
Capral
вчера в 23:43, ред.
Поражение Милана радует, никогда не любил этот клуб. А за Аталанту рад!!!
Гость
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