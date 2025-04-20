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«Реал» одержал победу над «Атлетиком», забив гол в добавленное время

вчера, 23:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).

Голом отметился Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (69 очков). «Атлетик» идёт 4-м (57 баллов).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:11
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 09:27
    Макс, ты не учёл одного момента, это же Реал забил гол, а как гласит одна каталонская поговорка: у Реала если гол, то случайный, если победа, то отскок. Зато если Барсе добавляют 8 минут, взятых из воздуха, и на последней дарят пенальти, то это называется: камбэк, играли до конца, команда с характером.

    Главное, не перепутай.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga05 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 09:03, ред.
    Когда нет времени для прицела под удар, шведой по мячику не бьют. Пересмотри эпизод.

    Не было времени для прицела - это случай с Джудом, когда он пальнул выше перекладины, дабы успеть ударить раньше оппонента. Забил бы англичанин таким тыком, да, можно бы было говорить о везении..., хотя под такое понятие можно к примеру подводить половину корявых голов Баварии, которые она забивает за счёт давления/ навала на соперника.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga05 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 08:46, ред.
    Залетел случайно удар Вальверде ? Это ты типа клонишь к тому, что РМ повезло вчера ? Повезло с соперником, который , от слова совсем, играть не хотел ? Ну хорошо. А как тогда рассматривать "везение" Реала, когда был отменён шикарный гол Вини, после офсайда Эндрика, который ВАР еле-еле нарисовать у себя в каптёрке сподобился ? Тут тоже Мадриду повезло ?

    Прикольная трактовка везения в одну сторону.))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 07:49, ред.
    Я не кто то, а сторонний наблюдатель. И мне без разницы в чьи ворота Реала или Барсы поставили или не поставили пенальти, поэтому сужу непредвзято.
    Теперь по сути. В футболе, а в данном случае во вчерашней игре, нет понятия легкое касание или тяжёлое, - это всё домыслы с дивана, выдаваемые за реальность. По факту же есть проброс мяча, уход от опеки Бели и удар с носка ему в ногу. Всё! Этого достаточно для пенальти. 100 моментов за игру ? Ладно, брось.) Левандовски недавно (не помню в каком матче ) был в том же положении, когда пробрасывал мячик мимо кипера и искал потом контакт с его корпусом , дабы упасть и заработать пенальти. Все так и произошло. Пенальти поставили...и никто из юзеров ничего не говорил против.

    И да. Не сбрасывай со счетов, как был заигран эпизод, - судья даже ВАР не пошёл смотреть, что уже отдаёт эдакой тухлятиной...
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 07:47
    С виду кстати и не сказать было что какая то в Реале травля тренера, собрались, выложились во втором тайме и продлили контракт для Анчелотти. Похоже всё это были фейковые слухи, стоило догадаться что вокруг Реала их будет много всегда
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:41
    Удачи Атлетику в последнем туре
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 07:10
    Молодцы ребятушки . С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !!!
    a4sfczxz6ppm
    a4sfczxz6ppm
    сегодня в 06:43
    Всё как всегда - везет сильнейшему.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:32
    Реал если бы потерял очки , то думаю выбыл бы практически из золотой гонки! Болел Реала с тяжелой Победой!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 06:06
    Такой отвратительной игры , как у Атлетика я давно не видел. Команда просто приехала играть на ничью, один удар за всю игру говорят об этом.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:24
    Реал ещё частично жив
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 04:56
    Натужная, вымученная победа "Реала". Папа Карло пока рулит,
    но его эпоха неизбежно уходит. Пора деду на покой.
    А "Реалу" - нового, смелого и способного тренера.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 04:51
    С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Вопреки судейскому корпусу и Ла Лиге, Реал Мадрид выстоял и с помощью пушки Вальверде (Голверде) вырвал победу. Более чем уверен, что в момент, когда на Джуде не поставили пенальти, будь там игрок Барселоны, то поставили бы пенальти. Им даже в эпоху ВАРа ставят пенальти за кривляния Ямаля и остальных. Тащат Барселону к чемпионству. А у Реала, как не было игры вначале сезона, так и не появилась. Карло, пора на пенсию... Спасибо за всё, время пришло!
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 02:32
    Ну хоть так...
    А Барселона? Она ещё ошибётся.
    UncleZack
    UncleZack ответ Agamaga05 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 02:24
    Все что вы переживаете сейчас мы пережили за последние 10 лет)))
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 01:51
    Реал реально уставший...
    Шишанутый
    Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:36
      ABir
      ABir
      сегодня в 01:05
      Ох и тяжко в последнее время даются очки королевскому клубу.
      y-ago
      y-ago
      сегодня в 00:59
      С победой, конечно же!....Да, второй тайм - это было местами что-то похожее на настоящий Реал. Гол Вальверде и Винни (который не засчитали), например. Пендаль на Джуде, (а там был пенальти!)..Отмечу Камавингу. Думаю, он был лучшим в этом матче. .И все же...Игры нет, по-прежнему, потому что она не поставлена. Папа Карло пора уходить было еще в прошлом сезоне, но он дотянул до не очень приятного исхода. Тренер он великий, нет слов. Но каждому овощу свое время и оно пришло. Не уверен, что Алонсо - это лучший ему замена. Я бы голосовал за третье пришествие Зидана. В прочим...Будь день, будет пища, как говорил Всвышний...Еще раз с победой!
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 00:54
      Атлетик непонятно с каким планом вообще выходил на эту игру, стоять в обороне насмерть? Обычно в таких случаях часто проигрывают потому что достаточно пропустить гол, а плана как отыгрываться не предусмотрено. Поэтому скажу что результат по игре, но Реал при этом всё равно отскочил и вымучал конечно, второй тайм неплохо провели, на уровне 5го места или типа того, креатива у Реала как не было так и нет, одни кроссы с флангов
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 00:51
      Католонцы уже праздновали но Феде своим пушечным ударом уложил их спать в раз строенных чуствах. Как он это умеет красавчик 👍 Реал по прежнему в гонке!!
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      сегодня в 00:46
      Показалось, что "Реал" ещё не "отошёл" от поражения в игре с "Арсеналом". Первый тайм и минут двадцать второго команда играла без души, как - то механически, без блеска азарта в глазах. Нет, движение было как всегда, на высшем уровне, но какое - то равнодушное (?), как - будто кто - то посторонний дёргал за ниточки марионеток, и им приходилось против воли двигать конечностями, как это делали куклы Карабаса - Барабаса в его театре.
      Блеск в глазах появился только тогда, когда наступила опасность потерять два очка и окончательно отстать от "Барселоны". Вот тогда задвигались, как - будто кто-то вдохнул в них жизнь, а ниточки перерезал ножницами.
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:39
      Реал с победой
      RM_35
      RM_35
      сегодня в 00:25
      ну вымучили конечно!! во втором тайме сыграли просто блеск!!! жаль чистый гол отменили и пеналь 100% не дали, ну как судья не старался быстрее титул барсе отдать, Реал своего добился!!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 00:23
      точно.
      бартомеу привел тренера, чтоб закопал команду в прагматичный футбол.
      и ради этой мелочи убрали Луиса Энрике.
      у Вальверде и мышление мелкое. таким нельзя давать работать в топ-клубах.
      именно при нем соперники потеряли страх перед Барсой.
      потому случились камбэки на Энфилде и в Риме.
      Вальверде неплохой тренер. но годится командам уровня Атлетик Бильао.
      хорошо что он вернулся в свою тыкву по мотивам Золушка, и всю жизнь будет тренировать команду своего уровня.
      Футболист с 1 подъезда
      Футболист с 1 подъезда
      сегодня в 00:16, ред.
      Первый тайм не понравился. Во втором Реал был явно сильнее.
      Гол из дурацкого оффсайда, не поставленный пенальти на Джуде и прекрасная банка от Вальверде.
      Заслужено.

      Но настораживает взаимодействие Вини и Джуда. Вини и Гюлера.
      Замыкается на себе Вини, всё чаще пытается тащить на себе. С соперником по-серьезнее это всё больше напрягает
      Futurista
      Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Дед еще с этого обрыва может своих соперников столкнуть)...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Я из за этого его терпеть не мог.
      Очень трусливый тренер.
      Игроков не оправдываю, но именно при нем были эти худшие моменты, когда Барса позорилась в лч..
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:12
      В чемпионство Реала конечно не верю, но достойно завершить сезон надо. Мда, но такой пенальти не назначить, на глазах у всех, это каким же надо быть подонком. А на Варе такие же.
      Гость
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