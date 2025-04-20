«Реал» одержал победу над «Атлетиком», забив гол в добавленное время

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).
Голом отметился Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (69 очков). «Атлетик» идёт 4-м (57 баллов).
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).
Голом отметился Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (69 очков). «Атлетик» идёт 4-м (57 баллов).
Знатоки, пожалуйста объясните мне, чем отличается фол в штрафной на Джуде, от вчерашнего фола на Ольмо? На мой дилетантский взгляд они абсолютно идентичны, но какая разница в трактовке судьями! Единственное отличие, это то что Джуд не стал исполнять жертву попытки убийства. Как это назвать - предвзятость?
Знатоки, пожалуйста объясните мне, чем отличается фол в штрафной на Джуде, от вчерашнего фола на Ольмо? На мой дилетантский взгляд они абсолютно идентичны, но какая разница в трактовке судьями! Единственное отличие, это то что Джуд не стал исполнять жертву попытки убийства. Как это назвать - предвзятость?
После очередного отвратительного первого тайма, команда восстала из пепла. Это был тот самый Реал, который способен на все.
Вопреки судье, который на 88 минуте после прямого попадания в ногу, не считает нужным идти смотреть повтор. На кону всего-то чемпионство.
Вопреки тому, что устали, как тяговые лошади. Вопреки двум полузащитникам, играющим в конце сезона крайними защитниками (Перес, ну что за фигня).
Браво за характер.
Тот самый случай, когда по фиг на отсутствие поставленной игры.
Добыли победу!
Вальверде - капитан Реала на долгие годы. Если уйдут Модрич и Васкес, повязка его.
Ну и мой личный главный вопрос: чтобы Вини снова был собой - обязательно не играть Мбаппе?!
После очередного отвратительного первого тайма, команда восстала из пепла. Это был тот самый Реал, который способен на все.
Вопреки судье, который на 88 минуте после прямого попадания в ногу, не считает нужным идти смотреть повтор. На кону всего-то чемпионство.
Вопреки тому, что устали, как тяговые лошади. Вопреки двум полузащитникам, играющим в конце сезона крайними защитниками (Перес, ну что за фигня).
Браво за характер.
Тот самый случай, когда по фиг на отсутствие поставленной игры.
Добыли победу!
Вальверде - капитан Реала на долгие годы. Если уйдут Модрич и Васкес, повязка его.
Ну и мой личный главный вопрос: чтобы Вини снова был собой - обязательно не играть Мбаппе?!