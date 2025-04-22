Стала известна сумма, которую МЮ может заплатить за трансфер Осимхена

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» сделали нигерийца главной трансферной целью на это лето. МЮ готов заплатить за переход форварда 40 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что права на Осимхена принадлежат «Наполи».
Никого, потому как туда путёвый игрок сегодня не пойдёт. А своих - меркантильных итак хватает.
Нужен нормальный тренер и новый костяк из U17-19-21. Из нынешней основы оставить Бруну, Гарначчо и Онану.
Через пару лет начнут показывать результат и рисунок..., после чего можно заикаться и на стоящие покупки.
Никого, потому как туда путёвый игрок сегодня не пойдёт. А своих - меркантильных итак хватает.
Нужен нормальный тренер и новый костяк из U17-19-21. Из нынешней основы оставить Бруну, Гарначчо и Онану.
Через пару лет начнут показывать результат и рисунок..., после чего можно заикаться и на стоящие покупки.