Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Стала известна сумма, которую МЮ может заплатить за трансфер Осимхена

вчера, 19:34

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» сделали нигерийца главной трансферной целью на это лето. МЮ готов заплатить за переход форварда 40 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что права на Осимхена принадлежат «Наполи».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиДиогу Кошта согласился перейти в «Манчестер Сити»
Вчера, 18:40
СлухиВарди может продолжить карьеру в МЛС
Вчера, 18:33
«Лацио» готов выкупить защитника «Арсенала»
Вчера, 16:21
Брандт может сменить клуб
Вчера, 16:10
«Наполи» ведёт переговоры по покупке лучшего игрока чемпионата Украины
Вчера, 14:44
Два клуба АПЛ претендуют на нападающего «Фейеноорда»
Вчера, 12:43
Сортировать
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:28
Очередной негр, деньги на ветер. Почему бы не обратить внимание на перспективную молодежь в АПЛ? Делап, Уортон, Диблинг и чем же они плохи для МЮ? Задолбали уже эти недотренеры иностранцы, своего брита в Англии или Шотландии присмотреть не вариант?
Nipper
Nipper ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:08
Добрый вечер! Спасибо!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:59
Дед продает по оверпрайзу, так что 40 лямов это пшик
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:48
всего лишь 40т млн? ))
Лиам Делап наверное сам бы сильно удивился, если бы узнал, что он котируется выше Осимхена.
да. МЮ хочет сперва подписать нападающего Ипсвича.
а Осимхен 2 в списке.
истории с Хойлундом и Зиркзе ничему МЮ не научили, хотят третье бревно в атаку добавить, при том игрока вылетевшего клуба.
если покупать Делапа, то тогда надо продавать Хойлунда, иначе смысла нет в этом трансфере.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 3b4smmnydx6d (раскрыть)
вчера в 20:03
Добрый вечер. Нужно нажать на маску справа от Отправить.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:00
Уже только 40 предлагают
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Имхо.
Никого, потому как туда путёвый игрок сегодня не пойдёт. А своих - меркантильных итак хватает.
Нужен нормальный тренер и новый костяк из U17-19-21. Из нынешней основы оставить Бруну, Гарначчо и Онану.
Через пару лет начнут показывать результат и рисунок..., после чего можно заикаться и на стоящие покупки.
3b4smmnydx6d
3b4smmnydx6d
вчера в 19:59
Админ почему у меня постоянно меняется ник, аватарка?
bucdtz7kxv3f
bucdtz7kxv3f
вчера в 19:56
Дьекереш, Осимхен, вот это реальное усиление, надеюсь у МЮ всё получиится..
948mmx3vq829
948mmx3vq829
вчера в 19:51
40 млн?! Кварацхелию отдали за 75, чем Осимхен хуже?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:51
А кого следует подписать, если не его?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:46
Да уж... Этим горемыкам ещё инвалида с маской Зорро не хватает...( facepalm )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:39, ред.
МЮ предлагает хорошие деньги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 