«Наполи» ведёт переговоры по покупке лучшего игрока чемпионата Украины

«Наполи» ведёт переговоры по покупке полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины , который был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги сезона 2023/2024. Также на игрока претендует «Брентфорд». «Шахтёр» запрашивает за Судакова 60 миллионов евро. Данную информацию подтвердил генеральный директор украинского клуба .

Сейчас мы ведём переговоры. Я не могу назвать сумму, но верю, что мы завершим сделку, причём на хороших финансовых условиях.

Если мы не завершим сделку с нынешним клубом, то будет другой. Я не переживаю по поводу сделки по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции.

Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. У нас есть интерес к нему. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдёт завтра. Это просто вопрос времени.