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«Наполи» ведёт переговоры по покупке лучшего игрока чемпионата Украины

вчера, 14:44

«Наполи» ведёт переговоры по покупке полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, который был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги сезона 2023/2024. Также на игрока претендует «Брентфорд». «Шахтёр» запрашивает за Судакова 60 миллионов евро. Данную информацию подтвердил генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин.

Сейчас мы ведём переговоры. Я не могу назвать сумму, но верю, что мы завершим сделку, причём на хороших финансовых условиях.

Если мы не завершим сделку с нынешним клубом, то будет другой. Я не переживаю по поводу сделки по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции.

Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. У нас есть интерес к нему. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдёт завтра. Это просто вопрос времени.

Судаков — воспитанник «Шахтёра». Его контракт с клубом действует до декабря 2028 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего атакующего полузащитника 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Луганской области в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи», находящийся в аренде в «Галатасарае», Виктор Осимхен близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

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Capral
Capral
вчера в 14:52, ред.
Палкин конечно известный барыга, но 60млн., за Судака- это наглость!!! Стараюсь не пропускать матчи Шахты и уже много лет, имею представление об игроке, но не стоит он таких денег!!! Талантливый парень, техничный, не плохо видит поле, универсальный, но, всё это, только на фоне чемпионата Украины. На сегодня, его красная цена не более 20млн., да и то под вопросом...
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