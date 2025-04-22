«Наполи» ведёт переговоры по покупке лучшего игрока чемпионата Украины

«Наполи» ведёт переговоры по покупке полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, который был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги сезона 2023/2024. Также на игрока претендует «Брентфорд». «Шахтёр» запрашивает за Судакова 60 миллионов евро. Данную информацию подтвердил генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин.
Сейчас мы ведём переговоры. Я не могу назвать сумму, но верю, что мы завершим сделку, причём на хороших финансовых условиях.
Если мы не завершим сделку с нынешним клубом, то будет другой. Я не переживаю по поводу сделки по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции.
Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты. У нас есть интерес к нему. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдёт завтра. Это просто вопрос времени.
Судаков — воспитанник «Шахтёра». Его контракт с клубом действует до декабря 2028 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего атакующего полузащитника 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Луганской области в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи», находящийся в аренде в «Галатасарае», Виктор Осимхен близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».