Брандт может сменить клуб

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вчера, 16:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» летом может покинуть свой клуб. За развитием ситуации следит «Вердер». Однако в настоящее время трансфер кажется маловероятным из-за высокой зарплаты Брандта.

Напомним, 28-летний атакующий полузащитник перешёл в «Боруссию» из «Байера» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Брандт сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Tarnsfermarkt оценивает немца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» заинтересована в защитнике «Айнтрахта» Робине Кохе.