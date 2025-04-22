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Брандт может сменить клуб

вчера, 16:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт летом может покинуть свой клуб. За развитием ситуации следит «Вердер». Однако в настоящее время трансфер кажется маловероятным из-за высокой зарплаты Брандта.

Напомним, 28-летний атакующий полузащитник перешёл в «Боруссию» из «Байера» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Брандт сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Tarnsfermarkt оценивает немца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» заинтересована в защитнике «Айнтрахта» Робине Кохе.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:09
Игрок одного тайма…
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
А почему бы и нет Брандт в рассвете лет - если не в Вердер , то может и в другой клуб перейти.
Гость
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