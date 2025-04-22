«Лацио» готов выкупить защитника «Арсенала»

«Лацио» готов активировать опцию выкупа защитника «Арсенала» Нуну Тавареша за 5 миллионов евро. Игроку предложат контракт до лета 2029 года.
Тавареш выступает за «Лацио» на правах аренды с июля 2024 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, отдал 9 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лацио» Николо Ровелла может продолжить карьеру в АПЛ.
Да и этот Тавареш, судя по статистике довольно неплох. За 28 матчей 9 голевых передач, - это шикарный результат как для защитника. В общем, Лацио и Тавареш нашли друг друга.
Да и этот Тавареш, судя по статистике довольно неплох. За 28 матчей 9 голевых передач, - это шикарный результат как для защитника. В общем, Лацио и Тавареш нашли друг друга.