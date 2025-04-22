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«Лацио» готов выкупить защитника «Арсенала»

вчера, 16:21

«Лацио» готов активировать опцию выкупа защитника «Арсенала» Нуну Тавареша за 5 миллионов евро. Игроку предложат контракт до лета 2029 года.

Тавареш выступает за «Лацио» на правах аренды с июля 2024 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, отдал 9 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лацио» Николо Ровелла может продолжить карьеру в АПЛ.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:16
Спасибо за развёрнутую справку. Видете как оно получается, на бумаге шикарный игрок, а по факту всё не так однозначно. Но Вы правы, 5 млн сейчас в мировом футболе - это копейки, так что лишним точно не будет.
lazzioll
lazzioll ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
9 голевых передач он отдал за 10 первых туров и остановился. недавно опять сломался, много лечится. по игре - стартует со своего фланга с мячом без мяча значения не имеет и тупо тащит его до чужой штрафной а там подает или простреливает. больше ничего не умеет. но по голевым видно что прострелы доходят. если перед ним защитник которого он не оббежал на таранной скорости, то он теряется и останавливается и теряет мяч, отдает не туда, сопернику. ему еще играть учиться по-хорошему. те функции которые освоил - выполняет на все сто. но разнообразием не блещет.. но за пятерку брать безусловно надо, можно вырастить вообще мега заща
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:45, ред.
Выкупить игрока за 5 млн, стоимость которого 25 млн, - выгодная сделка для Лацио. А ещё, учитывая, что он уже год играет за Лацио, уже отлично знает систему клуба и не нуждается в адаптации, - эта сделка становится ещё более выгодной для итальянского клуба. Чего не скажешь об Арсенале.

Да и этот Тавареш, судя по статистике довольно неплох. За 28 матчей 9 голевых передач, - это шикарный результат как для защитника. В общем, Лацио и Тавареш нашли друг друга.
Гость
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