«Лацио» готов выкупить защитника «Арсенала»

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вчера, 16:21

«Лацио» готов активировать опцию выкупа защитника «Арсенала» за 5 миллионов евро. Игроку предложат контракт до лета 2029 года.

Тавареш выступает за «Лацио» на правах аренды с июля 2024 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, отдал 9 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.