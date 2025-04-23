Черданцев: «Клубы с низкой посещаемостью не должны играть в РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что клубы, которые не могут заполнить стадионы хотя бы наполовину, не должны участвовать в РПЛ .

Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака» и других топ‑клубов.