Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черданцев: «Клубы с низкой посещаемостью не должны играть в РПЛ»

вчера, 23:03

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что клубы, которые не могут заполнить стадионы хотя бы наполовину, не должны участвовать в РПЛ.

Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака» и других топ‑клубов.

Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию (для игры в РПЛ). Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кононов дал комментарий на тему борьбы за выход в Премьер-Лигу
22 апреля
Тимощук рассказал, кто из бывших игроков «Зенита» мог бы усилить «Баварию»
22 апреля
Личка: «Понятно, что у „Зенита“ есть ресурсы, но правда остаётся на поле»
22 апреля
Руководство «Динамо» Мх не уверено в том, что команда не покинет РПЛ
22 апреля
Галактионов: «Мы считаем, что можем выиграть Кубок России»
22 апреля
Фомин: «У „Динамо“ отличные шансы побороться за тройку»
22 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:31
хм ... странноватые рассуждения
8gkeakhgvszv
8gkeakhgvszv
сегодня в 02:32
Сбрось цены на билеты наполовину и народ потянется
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:12
Думаю, что клубам, которые не способны заполнить свой стадион, не место в РПЛ, таким как к примеру Химки. Они дискредитируют наш футбол, когда на их матчи приходят всего по 200 человек. Для чего нужны такие команды в РПЛ, у которых нет болельщиков?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:53
В РПЛ пора проводить сокращение
ABir
ABir
вчера в 23:52
Как вариант увеличения посещаемости: отмена фан айди и продажа пива на трибунах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:21
Зато ТВ‑картинку частенько украшает физиономия Черданцева Гоши...)
Брулин
Брулин
вчера в 23:09
Совсем из ума чердак выжил. Ну нельзя таким тупым рассуждать о футболе. С самого начала задумано убить посещаемость при помощи FAN уйди, которое не распространяется больше Н И Г Д Е. Меньше бухай чердак...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:08
Что за бред он несёт???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 