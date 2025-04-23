Черданцев: «Клубы с низкой посещаемостью не должны играть в РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что клубы, которые не могут заполнить стадионы хотя бы наполовину, не должны участвовать в РПЛ.
Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования. На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака» и других топ‑клубов.
Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию (для игры в РПЛ). Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку.