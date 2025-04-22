Кононов дал комментарий на тему борьбы за выход в Премьер-Лигу

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вчера, 18:47

Главный тренер «Торпедо» после матча Первой лиги с «Уралом» (1:1) высказался на тему борьбы за выход в РПЛ по итогам сезона.

Сегодняшняя ничья для обеих команд может восприниматься как поражение? Нет, я думаю, что это не поражение ни для «Урала», ни для нас. Как я уже сказал, все еще впереди. «Урал» играет с «Балтикой», и мы также встретимся и с «Балтикой», и с «Сочи». Все клубы, претендующие на выход в РПЛ или на стыковые матчи, играют между собой. Самое важное — побеждать, набирать очки в этих играх.

«Торпедо» за 5 туров до конца сезона идет на 2-м месте с 52 очками, команду преследуют «Черноморец» (51 очко), «Сочи» (50) и «Урал» (50).