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Кононов дал комментарий на тему борьбы за выход в Премьер-Лигу

вчера, 18:47

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов после матча Первой лиги с «Уралом» (1:1) высказался на тему борьбы за выход в РПЛ по итогам сезона.

Сегодняшняя ничья для обеих команд может восприниматься как поражение? Нет, я думаю, что это не поражение ни для «Урала», ни для нас. Как я уже сказал, все еще впереди. «Урал» играет с «Балтикой», и мы также встретимся и с «Балтикой», и с «Сочи». Все клубы, претендующие на выход в РПЛ или на стыковые матчи, играют между собой. Самое важное — побеждать, набирать очки в этих играх.

«Торпедо» за 5 туров до конца сезона идет на 2-м месте с 52 очками, команду преследуют «Черноморец» (51 очко), «Сочи» (50) и «Урал» (50).

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Vilar
Vilar
вчера в 20:25
Какой умный, аж, страх... многие думали, чтобы попасть в рпл побеждать не надо, вот теперь всё ясно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Удачи, Олегу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:31
Пускай всё остаётся как в данный момент времени...
112910415
112910415
вчера в 19:23
интрига закручивается туго !
Гость
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