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Галактионов: «Мы считаем, что можем выиграть Кубок России»

вчера, 11:37

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о задачах, которые стоят перед «красно-зелёными».

Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто‑то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть. Но не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все. Поэтому давайте дождёмся окончания сезона, сюрпризы ещё будут. Я уже неоднократно говорил, что есть смысл готовиться лишь к следующему матчу, стараться победить именно в нём.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место. А в Кубке России «железнодорожникам» предстоит сыграть в полуфинале Пути регионов против «Ростова».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:44
Спартак тоже считал, что может стать чемпионом, а тут бац и Динамо Мх.
qms53qqn3qx5
qms53qqn3qx5
вчера в 13:11
Пока есть теоретические шансы, то можно помечтать
Capral
Capral
вчера в 12:14
Как в песне:"Фантазер, ты меня называла"...!
Doping87
Doping87
вчера в 12:04
С такими центральными нападающими и Батроковым в лазарете вообще удивительно что Локомотив умудряется очки набирать.
112910415
112910415
вчера в 11:45
выиграть можно, стараться надо !
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
Значит надо постараться это сделать
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