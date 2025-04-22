Галактионов: «Мы считаем, что можем выиграть Кубок России»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о задачах, которые стоят перед «красно-зелёными».

Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто‑то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть. Но не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все. Поэтому давайте дождёмся окончания сезона, сюрпризы ещё будут. Я уже неоднократно говорил, что есть смысл готовиться лишь к следующему матчу, стараться победить именно в нём.