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Фомин: «У „Динамо“ отличные шансы побороться за тройку»

вчера, 10:50

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин считает, что «бело-голубые» станут призёрами РПЛ.

Что случилось на рестарте? Много факторов, сейчас тяжело назвать один. Так вроде бы по игре ничего было, а результаты не очень. Но это уже прошлое, нужно фокусироваться на будущем. Выиграли у «Рубина», начинаем подготовку к «Зениту». Предпочтения кубку, так как в РПЛ тяжелее будет занять призовые места? Не согласен. Отличные шансы побороться за тройку, поэтому в любом случае не нужно разделять турниры.

После двадцати пяти туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от третьей строчки на четыре очка.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:04
ладно, побеждай для начала питерских
Capral
Capral
вчера в 11:02
Ну а чё, штрейкбрехер прав- расписали подозрительный матч с Рубином, через тур готовится нечто похожее в Самаре. Конечно шансы есть. В ближайшем туре приедет инвалид из Питера. Всё путём.
4peem29fhr43
4peem29fhr43
вчера в 10:58
Шансы есть, но не самые грандиозные.
Гость
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