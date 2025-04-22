Фомин: «У „Динамо“ отличные шансы побороться за тройку»

Полузащитник «Динамо» и сборной России считает, что «бело-голубые» станут призёрами РПЛ .

Что случилось на рестарте? Много факторов, сейчас тяжело назвать один. Так вроде бы по игре ничего было, а результаты не очень. Но это уже прошлое, нужно фокусироваться на будущем. Выиграли у «Рубина», начинаем подготовку к «Зениту». Предпочтения кубку, так как в РПЛ тяжелее будет занять призовые места? Не согласен. Отличные шансы побороться за тройку, поэтому в любом случае не нужно разделять турниры.