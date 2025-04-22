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Личка: «Понятно, что у „Зенита“ есть ресурсы, но правда остаётся на поле»

вчера, 15:43

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что спад «Зенита» положительно влияет на РПЛ.

О том, что «Зенит» уже не тот, говорили ещё год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остаётся на поле. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и даёт ему положительную оценку.

Напомним, после двадцати пяти туров «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак», отстающий от «быков» на пять пунктов. «Динамо» занимает пятое место.

Ранее полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин заявил, что его команде по силам побороться за тройку.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:57
я чемпионов определяю не по месту в таблице, а по игре!...а по игре (кто чемпион) у меня сомнений нет)))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:17, ред.
....за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре.
Этими словами Личка подтвердил, что Динамо уже не в гонке за чемпионство и даже пожалуй вне гонки за медали, потому как его подопечные располагаются лишь на пятой строчке. и вряд ли стоит ждать подарков от конкурентов, как было в прошлом сезоне. Да и реальных претендентов на медали за пять туров год назад было поменьше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
Шансов у Динамо малова то и на поле....)
112910415
112910415
вчера в 19:30
покажи, тренер, на что способен !
kc6dquub5qpy
kc6dquub5qpy
вчера в 17:20
Зенит своей слабой игрой внёс интригу в чемпионат и надеюсь до последнего тура
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 17:15
Пока у Динамо есть Личка, не быть им чемпионами.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:11
Тем интереснее чемпионат, когда победитель неизвестен до последнего тура.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:53
Просто у Зенита есть Серёга, вот и отстают от Быков)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Всё решится в последних турах...
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