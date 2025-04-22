Личка: «Понятно, что у „Зенита“ есть ресурсы, но правда остаётся на поле»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что спад «Зенита» положительно влияет на РПЛ.
О том, что «Зенит» уже не тот, говорили ещё год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остаётся на поле. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и даёт ему положительную оценку.
Напомним, после двадцати пяти туров «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак», отстающий от «быков» на пять пунктов. «Динамо» занимает пятое место.
Ранее полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин заявил, что его команде по силам побороться за тройку.
Этими словами Личка подтвердил, что Динамо уже не в гонке за чемпионство и даже пожалуй вне гонки за медали, потому как его подопечные располагаются лишь на пятой строчке. и вряд ли стоит ждать подарков от конкурентов, как было в прошлом сезоне. Да и реальных претендентов на медали за пять туров год назад было поменьше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Этими словами Личка подтвердил, что Динамо уже не в гонке за чемпионство и даже пожалуй вне гонки за медали, потому как его подопечные располагаются лишь на пятой строчке. и вряд ли стоит ждать подарков от конкурентов, как было в прошлом сезоне. Да и реальных претендентов на медали за пять туров год назад было поменьше.
Болейте за своих, а не против чужих!