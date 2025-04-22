Личка: «Понятно, что у „Зенита“ есть ресурсы, но правда остаётся на поле»

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вчера, 15:43

Главный тренер «Динамо» считает, что спад «Зенита» положительно влияет на РПЛ .

О том, что «Зенит» уже не тот, говорили ещё год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 миллионов евро. Но правда всегда остаётся на поле. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и даёт ему положительную оценку.

Напомним, после двадцати пяти туров «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблицы РПЛ , отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак», отстающий от «быков» на пять пунктов. «Динамо» занимает пятое место.

Ранее полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин заявил, что его команде по силам побороться за тройку.