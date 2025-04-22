Руководство «Динамо» Мх не уверено в том, что команда не покинет РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» высказался о турнирном положении команды.

У меня нет ощущения, что команда обезопасила себя от вылета. Впереди пять игр, команде надо набирать в них своё. На кону 15 очков — этого достаточно для решения многих задач. Если мы заберём свои очки, всё будет нормально. Если нет, у нас будут проблемы.