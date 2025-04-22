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Руководство «Динамо» Мх не уверено в том, что команда не покинет РПЛ

вчера, 15:23

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о турнирном положении команды.

У меня нет ощущения, что команда обезопасила себя от вылета. Впереди пять игр, команде надо набирать в них своё. На кону 15 очков — этого достаточно для решения многих задач. Если мы заберём свои очки, всё будет нормально. Если нет, у нас будут проблемы.

После двадцати пяти туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит ряд эпизодов матча 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Мх.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:16
Динамо Махачкала!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:03
Ну, прямой вылет махачкалинцам не грозит, Факел уж очень слаб, а Оренбург отстаёт на 10 очков.
Думаю, что бы Динамо не попасть в стыки надо набирать 6 очков.
А вот командам, которые пропадут в стыки не повезёт, если раньше команды РПЛ были заведомо фаворитами, то в этот сезон глядя на первую лигу ещё не известно кто фаворит.
А если в стыках будут Сочи с Уралом, то лично для меня они фаворитами будут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:50
Мне кажется должны остаться
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:47, ред.
Газизов не зря опасается вылета махачкалинцев из РПЛ.
В оставшихся 5-ти матчах у "Динамо" очень тяжёлый календарь.
Дома играют с "Краснодаром", "Зенитом" и "Ростовом", в гостях с "Акроном" и "Ахматом". Но если на эти игры махачкалинцы будут выходить с таким же боевым настроем как на игру со "Спартаком", то команде ничего не грозит.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:35, ред.
Ох чересчур поджилки Газизова затряслись после игры с Оренбургом, излишне я бы сказал, это не Динамо плохи, это Оренбург стал куда лучше играть чем осенью
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:28
Динамо Махачкала не должен покинуть РПЛ . Играют очень прилично.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:27
Из уст Газизова это звучит как-то очень зловеще
drug01
drug01
вчера в 15:27
Это плохие мысли надо играть!!!
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