Руководство «Динамо» Мх не уверено в том, что команда не покинет РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о турнирном положении команды.
У меня нет ощущения, что команда обезопасила себя от вылета. Впереди пять игр, команде надо набирать в них своё. На кону 15 очков — этого достаточно для решения многих задач. Если мы заберём свои очки, всё будет нормально. Если нет, у нас будут проблемы.
После двадцати пяти туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит ряд эпизодов матча 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Мх.
В оставшихся 5-ти матчах у "Динамо" очень тяжёлый календарь.
Дома играют с "Краснодаром", "Зенитом" и "Ростовом", в гостях с "Акроном" и "Ахматом". Но если на эти игры махачкалинцы будут выходить с таким же боевым настроем как на игру со "Спартаком", то команде ничего не грозит.
В оставшихся 5-ти матчах у "Динамо" очень тяжёлый календарь.
Дома играют с "Краснодаром", "Зенитом" и "Ростовом", в гостях с "Акроном" и "Ахматом". Но если на эти игры махачкалинцы будут выходить с таким же боевым настроем как на игру со "Спартаком", то команде ничего не грозит.
Думаю, что бы Динамо не попасть в стыки надо набирать 6 очков.
А вот командам, которые пропадут в стыки не повезёт, если раньше команды РПЛ были заведомо фаворитами, то в этот сезон глядя на первую лигу ещё не известно кто фаворит.
А если в стыках будут Сочи с Уралом, то лично для меня они фаворитами будут.
Думаю, что бы Динамо не попасть в стыки надо набирать 6 очков.
А вот командам, которые пропадут в стыки не повезёт, если раньше команды РПЛ были заведомо фаворитами, то в этот сезон глядя на первую лигу ещё не известно кто фаворит.
А если в стыках будут Сочи с Уралом, то лично для меня они фаворитами будут.