«Ницца» нанесла ПСЖ первое поражение в сезоне Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» уступил «Ницце» в 31-м туре Лиги 1 (1:3).
Морган Сансон вывел гостей вперед на 34-й минуте, Фабиан Руис сравнял счет на 41-й. На 46-й Сансон оформил дубль, а на 70-й отметился Юссуф Ндаишимие.
ПСЖ ранее досрочно стал чемпионом Франции (78 очков), «Ницца» идет на 4-м месте (54 балла).
Голы были забиты на любой вкус, второй вообще загляденье!!!
ПСЖ был шокирован происходящим. На лице читалось: "Что же с нами сделает Арсенал?"
Голы были забиты на любой вкус, второй вообще загляденье!!!
ПСЖ был шокирован происходящим. На лице читалось: "Что же с нами сделает Арсенал?"
Что касается ниццы или как ее там, что мешало им убиваться в ЛЕ, где они вышли на последнее место. Чоо им делать в ЛЧ?😁 Позорить Францию? Они даже 2 рубля там не заработают. Если они каким то чудом пройдут в ЛЧ я буду ставить против них на все матчи с любым сопкрником с гандикапом в 2 мяча и стопудово разбогатею😁. Просто тошно от таких команд.
Что касается ниццы или как ее там, что мешало им убиваться в ЛЕ, где они вышли на последнее место. Чоо им делать в ЛЧ?😁 Позорить Францию? Они даже 2 рубля там не заработают. Если они каким то чудом пройдут в ЛЧ я буду ставить против них на все матчи с любым сопкрником с гандикапом в 2 мяча и стопудово разбогатею😁. Просто тошно от таких команд.