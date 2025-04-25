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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

«Ницца» нанесла ПСЖ первое поражение в сезоне Лиги 1

вчера, 23:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» уступил «Ницце» в 31-м туре Лиги 1 (1:3).

Морган Сансон вывел гостей вперед на 34-й минуте, Фабиан Руис сравнял счет на 41-й. На 46-й Сансон оформил дубль, а на 70-й отметился Юссуф Ндаишимие.

ПСЖ ранее досрочно стал чемпионом Франции (78 очков), «Ницца» идет на 4-м месте (54 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:48
Как то быстро сдался ПСЖ. И Дембеле .. и это претендент на золотой мяч??)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:07
Всё-таки не получилось у парижан пройти чемпионат без поражений...
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:20
Не ожидал такой прыти от Ниццы. Показали Энрике на проблемы в игре его команды.
Голы были забиты на любой вкус, второй вообще загляденье!!!
ПСЖ был шокирован происходящим. На лице читалось: "Что же с нами сделает Арсенал?"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
ПСЖ наверное думает о Лиге Чемпионов. Фермерскую Лигу уже никто не отнимет у них.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:16
Прошу пользователей не обращать внимания на этот результат и не тратить свои силы на всевозможные экзерсисы. Команда выполнила свою задачу в чемпионате, став чемпионом, и решила приберечь силы для ЛЧ. Да и возможных травм надо избежать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
То ли ещё будет, скоро и в лч отгребут по полной))
AKH
AKH
сегодня в 00:06, ред.
Все понятно с Парижем, они думают об ЛЧ. На этом все.

Что касается ниццы или как ее там, что мешало им убиваться в ЛЕ, где они вышли на последнее место. Чоо им делать в ЛЧ?😁 Позорить Францию? Они даже 2 рубля там не заработают. Если они каким то чудом пройдут в ЛЧ я буду ставить против них на все матчи с любым сопкрником с гандикапом в 2 мяча и стопудово разбогатею😁. Просто тошно от таких команд.
shur
shur
вчера в 23:45
....и вкус французской Булки, браво киперу Ниццы!!! Париж лёг!!!
Гость
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