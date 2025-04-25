«Ницца» нанесла ПСЖ первое поражение в сезоне Лиги 1

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вчера, 23:43

«Пари Сен-Жермен» уступил «Ницце» в 31-м туре Лиги 1 (1:3).

Морган Сансон вывел гостей вперед на 34-й минуте, Фабиан Руис сравнял счет на 41-й. На 46-й Сансон оформил дубль, а на 70-й отметился Юссуф Ндаишимие.