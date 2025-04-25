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«Краснодар» переиграл «Динамо» Махачкала

вчера, 21:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» Махачкала уступило «Краснодару» в 26-м туре РПЛ (2:3).

Дэвид Кобнан Мозес вывел гостей вперед на 6-й минуте, Мохаммад Хоссейннежад на 25-й сравнял счет. Батчи вернул «быкам» преимущество на 45-й, а на 65-й Эдуард Сперцян увеличил разрыв в счете. Кирилл Зинович на 86-й забил за «бело-голубых».

У гостей на 79-й Сперцян не реализовал пенальти, а на 80-й за две желтые карточки был удален Диего.

После этой игры «Динамо» идет на 10-м месте (27 очков), «Краснодар» лидирует (58 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:26
Я как и все буду ждать сегодняшние игры, но больше всего, с огромным нетерпением, состав ЦСКА на игру со Спартаком.
Больше интриг нет...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Вот не помню, Володя. Но пенальти, по-моему он забил бельгийцам.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
Виктор он с Бельгией вроде в 1/4 в Мексика не забил. Нам Кулеманс три положил вроде или две. И сам Беланов треху вроде. Надо пересмотреть.
KSY_116
KSY_116
сегодня в 00:08
Ну бычары нервы потрепали.. Тепнрь только вперед !!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:51
Существуют две вещи - самые трудные в футболе. Первая - стать чемпионом Мира и вторая - добиться нужного результата. Если первая для нашего футбола вещь недостижимая, то вторую "Краснодар" выполнил на "отлично".
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Единственная возможность "помочь" Краснодару стать чемпионом это... Динамо!
    Но мну очень и очень сомневается, что они завтра отберут хотя бы один балл.
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:35
    С какой стати?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:35
    ЦСКА будет играть с Краснодаром как матч жизни.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Не берусь утверждать, что ты читал именно мой пост, но несколько лет назад я здесь привел доводы Пеле. Он писал, что от штанги полтора метра это коридор где мячи не берутся вратарем при исполнении штрафных с 11 метров. В наше время можно допустить поправку на пол метра (вратари "подросли", методики тренировок тоже...) но при определенной силе удара, в рамках человеческих возможностей, по всей видимости доводы бразильца актуальны и в наше время. Основываясь на своих вычислениях король футбола учил бить пенальти только в один, "свой", отточенный на тренировках угол.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:21, ред.
    Посмотрел календарь Краснодара и подумал, что не всё так плохо. Если завтра, Спартак побеждает ЦСКА, то через тур, немотивированные армейцы могут помочь быкам, ну а Рубин, в следущем туре- просто обязан подпортить юбилейным!!! Могли же они, в наглую, ростовщикам слить, почему же не могут Краснодару- на радость всей стране помочь?! Думаю, так будет справедливо.
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 23:11
    С Голландией, в финале-88
    suiw
    suiw ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 23:08
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 23:04
      Да, тяжело далась победа "Краснодару". Хорошо, что спас вратарь. Но увы, у Акгацева всё-таки перелом пальца и теперь его дальнейшее участие в ближайших матчах под большим вопросом...Сперцяну нужно вообще больше не давать бить пенальти.
      suiw
      suiw
      вчера в 23:04
      Сперцяна подвёл армянский менталитет. Будь счёт 2-1, он забил бы. Но тут захотелось выпендриться. Его выпендрёж чуть было не привёл к потере очеов
      suiw
      suiw
      вчера в 22:58
      Быков с победой! Завтра , надеюсь, Динамо, несмотря на Личку, отберёт очки у бомжей
      STVA 1
      STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 22:50
      Согласен с Вами! Сразу вспомнил как исполнял Беланов в Д(К)!Правда одну пенку он запорол в матче с Бельгией!И этот пен незабитый много нам стоил!
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 22:43
      Просто ждем игры Зенита, тревожно...
      Capral
      Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      вчера в 22:36
      Приветствую, Артем!!!
      Спасибо, конечно, но он не лучший.))) Просто болел за Краснодар, всей душой и всем сердцем, а когда судья поставил пенальти на последних секундах, вот тут уж не выдержал. Мало того, что у Краснодара страшнейший календарь, так ещё и терять очки в выигрышной игре было недопустимо. А во мне говорили эмоции, накал борьбы и жажда справедливости. Я и сейчас не очень верю в чемпионство Краснодара, взвешивая все за и против, но очень хочу чемпионства этой команды!!!!!!!
      Хотел чемпионства Спартака, но, это вряд ли, терять очки, дома с Махачкалой - чемпион не имеет права...
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 22:29, ред.
      У Бубнова был пушечный удар, но решающий пенальти в своей жизни он не забил, Аустрии, в 1978г.
      У Якубика был сильнейший удар, но при этом , он очень часто не забивал пенальти,как на пример в 1977г., дважды подряд - Заре и Шахтёру. По словам Н.Н.Озерова, Маховиков, на тренировках забивал 20 из 20, но решающий пенальти в финале1979, в ворота тбилисцев не забил. Беланов не забил главный свой пенальти в 1988, в финале ЧЕ. А вот одессит В.Плоскина, если не ошибаюсь, мощным ударом не обладал, но забил больше 20-ти пенальти подряд, ну и ТД.

      Так что, сила удара ни о чем не говорит. Другое дело, что при пробитии пенальти надо иметь крепкие нервы, а не сильный удар.
      А то, что писал, якобы Советский спорт, то ничего он не писал, это говорил В.Н.Маслаченко, в одном из репортажей...
      viv
      viv
      вчера в 22:20
      Игрок Краснодара играет плечо в плечо ,а судейка рисует вторую жёлтую которая превращается в красную. Не стыда не совести. Краснодару надо требовать отменить удаление своего игрока.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 22:20, ред.
      Когда-то Миллер обещал набережную правого берега продлить до Зелёного Остова, и гранитом всё застелить, это было перед матче Ростов -Зенит, по телевизору тогда показывали это и по-моему Голубева губернатора на тот момент могу о=шибаться (при Бердыеве) лично увидел унижение команды, слово дал, слово взял, истинный чиновник) Раньше питерцы смеялись над столетием Спартака, вот отточка!
      Соседей Южан с очередной Победой!!
      Deemon37
      Deemon37 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 22:17
      Типо медины
      Абуссафар Аббасов
      Абуссафар Аббасов
      вчера в 22:14
      Динамо Махачкала!
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:09
      На мой взгляд, твой комментарий лучший.
      Одни эмоции, мать их...
      Отмечу две вещи в матче.
      1. Странное удаление игрока ,,быков" на пустом месте!
      Тут же вопрос: а почему?
      2.Ва всей этой кутерьме виноват один футболист- Сперцян!
      Имея точный и сильный прямой удар, ударить так!???
      Лишить премии , ибо если бы ,,быки" проиграли, то он мог психологически сломаться. Значит, надо наказать
      Сп62
      Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 22:09
      Не скромничай. Мы всё видим.
      Sergo_ural
      Sergo_ural ответ tamerlan71 (раскрыть)
      вчера в 22:07
      Я не много их матчей смотрел. Матчей 5-6 видел.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 22:06
      Что сегодня не удалось сделать махачкалинскому Динамо надеюсь завтра удастся Динамо московскому)...
      Сп62
      Сп62
      вчера в 22:06
      Ещё раз убеждаюсь в том, что пенальти не должны бить техничные, разрекламированные игроки (Барко, Агаларов, Сперцян...). Когда-то в Советском спорте писали и кто-то уже отмечал на этом сайте, что человеческий организм не в состоянии среагировать на полёт мяча с 11-ти метровой отметки даже при средней силы удара. Вывод. Пенальти должен бить игрок обладающий сильным ударом. Тогда мяч может лететь буквально над головой вратаря, который просто не успеет поднять руки. Кстати, Криштиано всегда рассчитывает в первую очередь на силу удара. Тренерам команд надо иметь это в виду и тогда таких концовок матча, как сегодня, не будет. Краснодар с выстраданной победой.
      tamerlan71
      tamerlan71 ответ Sergo_ural (раскрыть)
      вчера в 22:00
      Вам не кажется, что в игре с Махачкалой слишком много команд провели слабые матчи? Я вижу катеначчо в исполнии ДМх. ГМГ в своем стиле - великий непроигратель.
      Гость
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