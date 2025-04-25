«Краснодар» переиграл «Динамо» Махачкала

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вчера, 21:32

«Динамо» Махачкала уступило «Краснодару» в 26-м туре РПЛ (2:3).

Дэвид Кобнан Мозес вывел гостей вперед на 6-й минуте, Мохаммад Хоссейннежад на 25-й сравнял счет. Батчи вернул «быкам» преимущество на 45-й, а на 65-й Эдуард Сперцян увеличил разрыв в счете. Кирилл Зинович на 86-й забил за «бело-голубых».

У гостей на 79-й Сперцян не реализовал пенальти, а на 80-й за две желтые карточки был удален Диего.

После этой игры «Динамо» идет на 10-м месте (27 очков), «Краснодар» лидирует (58 баллов).