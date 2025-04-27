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«Милан» нашёл возможную замену Абрахаму

сегодня, 11:18

«Милан» хочет выкупить нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама, выступающего за «россонери» на правах аренды.

В договоре клубов нет опции выкупа футболиста, но англичанин может остаться в миланском коллективе, если «джалоросси» выкупят права на хавбека Алексиса Салемакерса, арендованного у миланцев.

Если приобрести права на Абрахама не получится, то «Милан» попытается подписать нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку. «Зебры» хотят получить за футболиста 35 миллионов евро, но миланцы считают эту сумму завышенной.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:20
На всё-то у них планы есть...
Гость
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