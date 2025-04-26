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«Бавария» готова продать одного из своих основных защитников

сегодня, 14:30

«Бавария» готова продать своего защитника Ким Мин-Джэ, если получит предложение в размере 40-50 млн евро. Сам кореец рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию, если летом поступит хорошее предложение. Обе стороны будут открыты для переговоров.

Напомним Ким Мин-Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» в июле 2023 года. Его контракт с мюнхенским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего центрального защитника 42 матча во всех турнирах, 3 гола и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает корейца в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может приобрести защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.

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сегодня в 15:01
Дорого нынче корейцы стоят, как автомобили...
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