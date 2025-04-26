Де Брюйне имеет только одно официальное предложение

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне имеет лишь одно официальное предложение от «Чикаго Файр». Сообщается, что «Комо» не связывалось с игроком. «Челси» также не ведёт активных переговоров по Де Брюйне, нет подтверждения и о контактах с «Интер Майами».
Напомним, летом 33-летний атакующий полузащитник покинет «Манчестер Сити», за который выступал с августа 2015 года, в статусе свободного агента. В текущем сезоне на счету Де Брюйне 35 матчей, 5 голов и 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что бельгиец решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.
Кевину нужно просто снизить финансовые запросы и тогда думаю клубы из СерииА активизируются
Кевину нужно просто снизить финансовые запросы и тогда думаю клубы из СерииА активизируются
1) Травматичность , ведь в этом сезоне он больше лечился!
2) Возраст !Все мы не молодеем
3) Зарплата !
1) Травматичность , ведь в этом сезоне он больше лечился!
2) Возраст !Все мы не молодеем
3) Зарплата !
известностью и популярностью,либо ШОУ без прекрас, Кола и Поп Корн и это удивительное,волшебное, :" Вау !!!".....
известностью и популярностью,либо ШОУ без прекрас, Кола и Поп Корн и это удивительное,волшебное, :" Вау !!!".....