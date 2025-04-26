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Де Брюйне имеет только одно официальное предложение

сегодня, 12:34

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне имеет лишь одно официальное предложение от «Чикаго Файр». Сообщается, что «Комо» не связывалось с игроком. «Челси» также не ведёт активных переговоров по Де Брюйне, нет подтверждения и о контактах с «Интер Майами».

Напомним, летом 33-летний атакующий полузащитник покинет «Манчестер Сити», за который выступал с августа 2015 года, в статусе свободного агента. В текущем сезоне на счету Де Брюйне 35 матчей, 5 голов и 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бельгиец решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:11
Зеня может осилить!.
Dauletbek
Dauletbek ответ rufunt (раскрыть)
сегодня в 15:55
Да. Но такие команды обычно не могут предложить зарплату соответствующую, требованиям игроков, вроде Де Брейне. Он же не захотел на снижение по зарплате с МС...
rufunt
rufunt
сегодня в 14:40
Кевину надо дождаться предложений от таких клубов, как Вилла или Дортмунд, чтоб и не гранды, но на хорошем уровне можно было поиграть 2-3 сезона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:32
есть ещё четвёртая причина: нетерпимость и борзость игрока.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:19
Летом будут предложения, пока остальные просто заняты своими турнирными задачами!
Кевину нужно просто снизить финансовые запросы и тогда думаю клубы из СерииА активизируются
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12, ред.
Это не удивительно! Не смотря на его мастерство , команды бояться его приглашать по трем причинам:
1) Травматичность , ведь в этом сезоне он больше лечился!
2) Возраст !Все мы не молодеем
3) Зарплата !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:40
И наш Черноморец даже не дал предложение ?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:38
Возраст бёрёт своё....Вот и Де Брюйне никому в Европе не нужен. А когда-то был нарасхват.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 13:34
Спартаку пора подсуетиться. 🙂
shur
shur
сегодня в 12:54, ред.
...думай Голова ! Футбол человеческий, с переживаниями и радостью
известностью и популярностью,либо ШОУ без прекрас, Кола и Поп Корн и это удивительное,волшебное, :" Вау !!!".....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:45
Еще не вечер
Гость
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