Де Брюйне имеет только одно официальное предложение

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сегодня, 12:34

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии имеет лишь одно официальное предложение от «Чикаго Файр». Сообщается, что «Комо» не связывалось с игроком. «Челси» также не ведёт активных переговоров по Де Брюйне, нет подтверждения и о контактах с «Интер Майами».

Напомним, летом 33-летний атакующий полузащитник покинет «Манчестер Сити», за который выступал с августа 2015 года, в статусе свободного агента. В текущем сезоне на счету Де Брюйне 35 матчей, 5 голов и 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бельгиец решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.