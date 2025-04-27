Игнашевич: «Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного»

Бывший главный тренер «Балтики» высказался на тему продолжения карьеры.

Я сейчас смотрю много футбола: российский, европейский, игры сборных. И периодически, пока есть время, играю в падел.

Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного. Почему? Вопрос не ко мне.

Давление из-за возможного назначения в «Крылья Советов»? Я его не ощущал. У меня не было предложений от «Крыльев», поэтому нет предмета для обсуждения. С руководством этого клуба я никогда не общался.