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Игнашевич: «Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного»

сегодня, 15:44

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался на тему продолжения карьеры.

Я сейчас смотрю много футбола: российский, европейский, игры сборных. И периодически, пока есть время, играю в падел.

Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного. Почему? Вопрос не ко мне.

Давление из-за возможного назначения в «Крылья Советов»? Я его не ощущал. У меня не было предложений от «Крыльев», поэтому нет предмета для обсуждения. С руководством этого клуба я никогда не общался.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:47
Ну как кто в пердив захочет так позвонят, не переживай. Просто задачи уж больно специфические решать с тобой команде придётся, а у нас и так таких спецов очередь, ещё Мост вон без дела сидит
9vtnge9ufp6b
9vtnge9ufp6b
сегодня в 16:42
Таких тренеров как Игнашевич у нас пруд пруди.
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:39
"И не теннис и не сквош"
И даже на мини футбол не похож...)
ndutjvj6654f
ndutjvj6654f
сегодня в 16:37
В ФНЛ видно не очень собирается
Comentarios
Comentarios
сегодня в 16:31
Можно СКА Хабаровск захочет вопрос
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:29, ред.
Изначально это было английское слово paddle...
ЗаPaddleО такое...и не теннис и не сквош)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:24
Ты знаешь Серёга, падел - ведь тоже неплохая игра...)
Futurista
Futurista
сегодня в 16:14
Почему нет предложений вопрос как раз к тебе)...Задай себе этот вопрос)...
shur
shur
сегодня в 16:07
...Oldboy (ем) для начала в Мадрид, а что кому щас легко?!
memphis
memphis
сегодня в 15:58
При всем уважении, не надо в кс
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:54
На ОККО постоянно сидит языком чешет. Пора бы и клуб возглавить летом, чего и желаю моему бывшему соседу))
Гость
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