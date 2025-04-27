Игнашевич: «Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного»

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался на тему продолжения карьеры.
Я сейчас смотрю много футбола: российский, европейский, игры сборных. И периодически, пока есть время, играю в падел.
Предложения возглавить клуб? На сегодняшний день нет ни одного. Почему? Вопрос не ко мне.
Давление из-за возможного назначения в «Крылья Советов»? Я его не ощущал. У меня не было предложений от «Крыльев», поэтому нет предмета для обсуждения. С руководством этого клуба я никогда не общался.
И даже на мини футбол не похож...)
И даже на мини футбол не похож...)
ЗаPaddleО такое...и не теннис и не сквош)...
ЗаPaddleО такое...и не теннис и не сквош)...