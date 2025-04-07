В «Динамо» дали комментарий на тему будущего Лички

Председатель совета директоров «Динамо» после матча РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался на тему будущего главного тренера команды .

Есть ли вопросы к главному тренеру Личке? Мы обсудим свои вопросы тет‑а‑тет.

Его будущее под угрозой? Я такое не говорил.

Как оцениваю текущий сезон? Он закончится, мы его оценим. У нас есть задачи, о которых вы уже слышали, но я скажу: это тройка в РПЛ и Кубок России. Надеюсь, что побеждая в каждой следующей игре мы будем приближаться к этой задаче.

Есть ли уверенность, что Личка доработает сезон? Спасибо, дальше.