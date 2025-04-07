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В «Динамо» дали комментарий на тему будущего Лички

вчера, 08:58

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался на тему будущего главного тренера команды Марцела Лички.

Есть ли вопросы к главному тренеру Личке? Мы обсудим свои вопросы тет‑а‑тет.

Его будущее под угрозой? Я такое не говорил.

Как оцениваю текущий сезон? Он закончится, мы его оценим. У нас есть задачи, о которых вы уже слышали, но я скажу: это тройка в РПЛ и Кубок России. Надеюсь, что побеждая в каждой следующей игре мы будем приближаться к этой задаче.

Есть ли уверенность, что Личка доработает сезон? Спасибо, дальше.

Сам рулевой также высказался по теме.

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Vilar
Vilar
вчера в 11:33
Если повторил эти невыполнимые задачи, значит судьба Лички предрешена.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:44
Вообщем ни о чем! Но гнать надо!
drug01
drug01
вчера в 09:38
Слишком часто о нем говорят?
112910415
112910415
вчера в 09:30
ах, он такой загадочный )
Гость
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