«Динамо» без долгожданных титулов из-за одного человека. И это не главный тренер команды

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сегодня, 14:45

Не Личка принял ключевые решения.

Год назад после ничьей против «Краснодара» московская команда лишилась исторического шанса на чемпионство. Многие тогда говорили, что не стоит оставлять главным тренером Марцела Личку. Чешский наставник допустил немало ошибок в стиле Абаскаля из «Спартака». Постоянные эксперименты и одновременно нерешительность Лички не привели «Динамо» к чемпионской борьбе весной 2025-го года. После неважного по качеству матча против «Пари НН» могут сожалеть о промахах. И должны порадоваться, что футболист команды Ганчаренко не реализовал пенальти в концовке. Разумеется, «динамовцы» формально вели игру. Но могли пропустить дважды и проиграть аутсайдеру.

Снова говорят о замене тренера. Вот только опоздали на год. Потеряли время и вернулись в исходную точку, словно в настольной детской игре. Пока «Краснодар» пытается воспользоваться кризисом в «Зените», не будучи богаче «Динамо», у клуба небедного спонсора может быть ещё один неудачный сезон. Личка поберёг часть игроков основы на матч против ЦСКА в Кубке страны. Даже в случае вылета от «армейцев», у «Динамо» останется матч Пути регионов. Но там возможны такие соперники, как «Ахмат» или «Локомотив», «Спартак» или «Урал». Личка отстал от лидера в таблице на 9 пунктов до нового матча «Краснодара». В Кубке тоже не фавориты. А кто выбирал наставника?

Директор Бувач – виновник многих неудач «Динамо»

Все проблемы «Динамо» можно исправить, и это бьёт по Бувачу. Директор допустил грубые ошибки в разных плоскостях. Разумеется, Личка не планировал уходить после высокого места в прошлом сезоне и борьбы за титул до последнего тура. Это директор клуба должен был объективно оценить потолок чешского наставника. С Бувачем продлили контракт до лета следующего года. Именно Желько в ответе за все трансферы. Если раньше хватало удачных сделок, то теперь затягивают и часто упускают футболистов.

А ведь «Динамо» финансово и по статусу точно не ниже «Краснодара». Конкуренты поставили на тренера Ивича, а не на Йокановича. Краснодарский Владимир переформатировал команду. Затем «горожане» вернули Мусаева. Поверили в него сильнее, чем подсказывал здравый смысл. Слепая вера иногда срабатывает, но чаще топит. Вера в наставника Личку привела «Динамо» к неудаче в РПЛ . «Краснодар» пробует зацепиться за титул. А «Динамо», где хороший состав и атакующий футбол, остаётся за бортом.

У причины есть имя. Это директор клуба Желько Бувач решил оставить Марцела Личку. Не нашёл подходящего тренера год назад. Не убедил Карпина бросить «Ростов» прошлым летом. Не обратился к иностранцам, готовым работать в РПЛ . Далеко не единственный свежий прокол Бувача. Желько прошлым летом, хотя ему точно советовали поступить иначе, принял решение не подписывать защитников. Зимой частично признал ошибку, Касерес приехал на место Дасы. Но слева не нашли надёжного игрока основы.

Вчера Даса играл слева, а парагваец Касерес безуспешно пытался предотвратить гол «Пари НН». Бувач считает Бальбуэну, Маричаля и Фернандеса футболистами для чемпионской основы в центре обороны? Соперники другого мнения. А тренер Личка доверяет Кутицкому, хотя беднягу гоняют от позиции к позиции. Опорник играл правого защитника, теперь допускает ошибки в центре обороны. У Бувача был отрезок, когда привнёс в «Динамо» нечто новое и важное. А после этого Желько стал работать на автомате.

Деньги капают большие, за неудачи никто не ругает. «Динамо» не ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов, чтобы был чёткий критерий оценки директора. Бувач этим пользуется. В команде много центральных защитников, ведь ещё вечно травмированный Майсторович, не считая молодых россиян. Появился опорник Глебов, но запоздал минимум на год. Даже школа клуба не может компенсировать проколы, вроде трансфера бразильца Артура. Вчера вингеру не повезло, но чаще не приносил пользы.

Владельцам «Динамо» неинтересен большой футбол

Для клуба РЖД «Локомотива» важно отбирать очки у клуба «Газпрома». Заметно по настрою на матчи. А руководство «Динамо», хотя банк ВТБ – большая контора, не настроен враждовать в футболе с корпорацией из Санкт-Петербурга. Москвичи не ставили на чемпионство год назад. Просто так получилось, что включились в борьбу. Не ставят на титул и сейчас. В следующем сезоне тоже вряд ли будет установка стать первыми в РПЛ . На словах можно декларировать любые цели. А судить надо по действиям менеджеров.

В «Динамо» не совершили серию заметных трансферов, чтобы в команде появилось больше футболистов с талантом как у Бителло. Самого бразильца едва не потеряли. Сейчас плеймейкер старается с одной целью – уехать в другой клуб летом. Диспетчер не изменил планы. Тюкавин не уедет, поскольку получил сложную травму. Но если Бувач не почистит состав, то у «Динамо» летом не будет важных новичков, кроме главного тренера. А команде не помешал бы стабильный спокойный и перспективный голкипер.

Лунёву много лет, а у Лещука перепады формы. У этого вратаря есть гол «Ахмату» в РПЛ в новом сезоне. И это один яркий эпизод. Оба голкипера частенько нервничали, что сказывалось на и без того суетливой защите. Бальбуэна может уехать, ветеран не тащит к чемпионству. Фомин подумывал об уходе. Футболисты, вроде Макарова, просто занимают место в заявке. «Динамо» — клуб слова «почти». Почти стали чемпионами. Проводят почти классные трансферные кампании. Почти решились на замену наставника.