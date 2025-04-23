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Медведев может покинуть «Зенит»

вчера, 20:49

По информации инсайдера Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» Александр Медведев может уйти со своего поста, если команда не сможет защитить чемпионский титул.

Аналогичная ситуация касается исполнительного директора Максима Погорелова. Хотя позиции главного тренера Сергея Семака остаются стабильными, неудачи в текущем сезоне могут заставить руководство изменить стратегию и расстаться с «средними легионерами», заменив их на «топовых иностранцев и качественных российских игроков».

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 23:06
Достаточно поменять тренера, игроки добротные, единственное, в центр можно было бы взять кого-нибудь..
Брулин
Брулин
вчера в 21:03
Такую новость могут 70% посетителей сайта настрочить, они наивные верят, что Зенит может не стать чемпионом.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:58
Топовых иностранцев верю, а наших качественных вы где возьмёте? Соболев уже у вас, как бы всё на этом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55
Началось...
В деревне утро...
Петя: "Наше дело пивняче, проспивав , а там хай хоть не развидняется"!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:54
))) Быстрее Зенит закроют, нежели Богданыча уволят. Серж непотопляемый.)))
Гость
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