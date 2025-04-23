Медведев может покинуть «Зенит»

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вчера, 20:49

По информации инсайдера Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» может уйти со своего поста, если команда не сможет защитить чемпионский титул.

Аналогичная ситуация касается исполнительного директора Максима Погорелова. Хотя позиции главного тренера остаются стабильными, неудачи в текущем сезоне могут заставить руководство изменить стратегию и расстаться с «средними легионерами», заменив их на «топовых иностранцев и качественных российских игроков».