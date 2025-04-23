Медведев может покинуть «Зенит»

По информации инсайдера Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» Александр Медведев может уйти со своего поста, если команда не сможет защитить чемпионский титул.
Аналогичная ситуация касается исполнительного директора Максима Погорелова. Хотя позиции главного тренера Сергея Семака остаются стабильными, неудачи в текущем сезоне могут заставить руководство изменить стратегию и расстаться с «средними легионерами», заменив их на «топовых иностранцев и качественных российских игроков».
В деревне утро...
Петя: "Наше дело пивняче, проспивав , а там хай хоть не развидняется"!))
В деревне утро...
Петя: "Наше дело пивняче, проспивав , а там хай хоть не развидняется"!))