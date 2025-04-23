В бой идёт одна молодёжь. Юные специалисты, которые могут проявить себя в 2025 году

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вчера, 16:04

В список попали бывшие звёзды «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». И даже экс-полузащитник «Зенита» и «Урала».

Часто карьера тренера начинается с ранних лет, не всем играть в футбол до сорока, а потом получать лицензии, которые так не любит Александр Мостовой. Давайте посмотрим на тренеров, которые еще недавно бегали по полю, а уже сейчас пытаются зарекомендовать себя в качестве рулевых.

Джек Уилшир («Норвич», 33 года)

После увольнения главного тренера «Норвич Сити» Йоханнеса Хоффа Торупа, Уилшир был назначен их временным наставником до конца сезона. Травмы пустили под откос его профессиональную карьеру и в конечном итоге вынудили Джека повесить бутсы на гвоздь в 2022 году в возрасте 30 лет. С тех пор Уилшир работал тренером молодежных команд, сначала в «Арсенале», а потом в «Норвиче», теперь ему досталась взрослая команда, хотя и на временной основе. Впрочем, есть шанс, что и останется работать дальше, кто знает. В возрасте 33 лет он станет самым молодым тренером в Чемпионшипе, и в последнем туре сезона встретится с одним из своих бывших товарищей по «Арсеналу».

Аарон Рэмзи («Кардифф», 34 года)

Рэмзи трудился в «Кардифф Сити», и недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после увольнения Омера Ризы в пасхальные выходные. Он уже провел один матч на новой должности – смог сыграть вничью с «Оксфордом», что не слишком хорошо для «Кардиффа» – остаются в зоне вылета за две игры до конца. В последний день сезона «Кардифф» отправится в гости к «Норвичу», Рэмзи сыграет против Уилшира. Встретятся бывшие игроки «Арсенала». Этот матч точно посмотрит большое количество «канониров».

Джеймс Моррисон («Вест Бромвич», 38 лет)

Клубы Чемпионшипа, похоже, в этом сезоне основали некий тренд. Увольняют перед окончанием сезона тренера и приглашают на его место молодого специалиста, при условии, что договор действует до конца кампании. Вот и «Вест Бромвич» недавно расстался с Тони Моубреем, и они передали его полномочия 38-летнему Моррисону.

Том Клеверли («Уотфорд», 35 лет)

Учитывая, что в «Уотфорде» тренеры в последнее время не задерживались на долгий срок, Клеверли проделал внушительную работу, продержавшись на посту главного тренера более одного года. Несмотря на то, что многие предсказывали ему трудности в начале сезона, Клеверли весь сезон держал «Уотфорд» на пороге первой шестерки. В возрасте всего 35 лет он является одним из самых молодых наставников в Чемпионшипе на данный момент. Если честно, даже не верится, что Том уже провел сезон в таком сложном чемпионате в качестве тренера.

Хавьер Маскерано («Интер Майами», 40 лет)

Маскерано еще недавно играл за «Барселону» с Лионелем Месси, а теперь он тренирует великого соотечественника в «Интер Майами». Иногда мне становится некомфортно говорить о Лео, потому что он был моим товарищем по команде более 20 лет, и теперь я должен работать с ним в этой новой роли тренера, – сказал Маскерано журналистам, обсуждая свою новую должность. Если верить слухам, то Месси к тренерам подходит избирательно – они не должны мешать Лео, вот тут все будет по плану многократного обладателя «Золотого мяча» – Маскерано точно не будет идти против Месси. В прошлом сезоне «Атланта» Миранчука выбила Майами из плей-офф МЛС , что ждет команду теперь?

Бурак Йылмаз («Касымпаша», 39 лет)

В Турции Бурак считается великим бомбардиром. Йылмаз завершил свою игровую карьеру в 2023 году, и он не терял времени даром, чтобы погрузить себя в тренерскую работу. Ранее он трудился в «Бешикташе» и «Кайсериспоре», а в настоящее время руководит «Касымпашей» в турецкой Суперлиге. Вероятно, что этот специалист проведет всю карьеру в Турции, обычно так и бывает, ведь там своя атмосфера, как говорится. Но кто знает, может и уедет в другую страну через время.

Сеск Фабрегас («Комо», 37 лет)

Завершив свою игровую карьеру в 2023 году, Фабрегас уже работает в Серии А. Это, скажем мягко, очень солидное начало. Впрочем, из бывших полузащитников «Барселоны» сейчас получаются отличные тренеры. После работы в качестве временного тренера «Комо» в 2023 году, Сеск с прошлого лета уже полноценно тренирует команду, прямо сейчас его подопечные занимают 13-е место в Серии А. Хотя еще недавно казалось, что «Комо» вылетит в Серию B. Все понимают, что в будущем к Фабрегасу будут присматриваться топ-клубы, если он продолжит добиваться успеха с «Комо». Он довольно молод – в теории в будущем сможет вернуться в «Барселону» уже в качестве тренера, очень уж любят каталонцы нанимать своих бывших футболистов. Хотя в ситуации с Фликом можно сказать, что все же иногда стоит взять иностранца. Но у Фабрегаса есть и сенсанционный вариант под рукой.

Олег Шатов («Урал», 34 года)