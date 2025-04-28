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Акция «Бессмертный полк» впервые пройдёт на футбольных матчах

вчера, 11:19

Российский футбольный союз впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах.

Игроки выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны перед матчами Кубка России, РПЛ и ФНЛ. На трибунах к ним присоединятся болельщики.

В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед кубковыми играми «Спартака» и «Динамо», «Локомотива» и «Ростова», а также «Зенита» и ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также пройдёт на встречах Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги.

«Бессмертный полк» в первый раз будет проходить на спортивных соревнованиях.

В акции примут участие не только участники матча, включая тренерские и административные штабы команд и арбитров, но и болельщики. Специально для них на сайте «Бессмертного полка» размещён конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом своего родственника можно добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион.

Акция будет проведена в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!»

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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