Легенды российского футбола примут участие в акции «Сад памяти»

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вчера, 19:37

Игроки Юношеской футбольной лиги и легенды российского футбола примут участие в международной акции «Сад памяти», посвящённой в этом году 80-й годовщине Победы.

Акция стартовала 18 марта с южных регионов страны и продлится до конца июня.

За период проведения уже шестого сезона проекта планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году «Сад памяти» проходит во всех субъектах России, включая города-герои и города воинской славы, а также за пределами страны.

В этом году к «Саду памяти» присоединятся футболисты региональных ЮФЛ в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа!». В московской акции, которая пройдёт в парке Победы на Поклонной горе 22 июня — в День памяти и скорби, примут участие легенды российского футбола.

Акция проходит по поручению президента России Владимира Путина, в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтёры Победы» и АНО «Сад Памяти».