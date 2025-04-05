Колосков заявил, что президент ФИФА обещал посетить юбилей Симоняна

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вчера, 10:58

Почётный член Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и почётный президент Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику об обещании главы Международной федерации футбола ( ФИФА ) посетить 100-летний юбилей .

3 апреля Колосков посетил конгресс УЕФА в Белграде.

Конечно, мельком поговорили с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино, дальше приветствия особо не дошло. Никита Павлович Симонян меня попросил напомнить Инфантино, что тот обещал приехать на его 100-летний юбилей. Инфантино подтвердил намерение, сказал: да, да, я приеду. Такой штрих, но красноречивый, говорящий об отношении футбольных людей к ситуации, которая случилась. В общем, очень благоприятное впечатление сложилось от этой поездки, тёплое отношение с моими коллегами.

Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса заявил, что клубы и сборные России не будут допущены до международных турниров до окончания конфликта на Украине. Инфантино отметил, что надеется на скорый допуск сборной России с соревнованиям. Колосков добавил:

Что касается заявлений Чеферина и Инфантино, то ничего нового не произошло. Я уже говорил несколько раз, что нас допустят только после окончания конфликта. Как только всё закончится, думаю, что в течение года мы вернёмся.

Симоняну исполнится 100 лет 12 октября 2026 года. В качестве игрока он играл за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак», восемь раз входил в список 33 лучших игроков чемпионата СССР , является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых», забив 160 мячей. В составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Мельбурне. Будучи тренером, возглавлял «Спартак», ереванский «Арарат», сборную СССР и одесский «Черноморец».