В «Локо» объяснили, почему прощальный матч Гильерме может пройти в сентябре

Председатель совета директоров московского «Локомотива» рассказал источнику о прощальном матче бывшего вратаря клуба .

Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гильерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре. Формат до конца пока не проработан, дополнительно сообщим.