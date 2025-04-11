В «Локо» объяснили, почему прощальный матч Гильерме может пройти в сентябре

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал источнику о прощальном матче бывшего вратаря клуба Гильерме.
Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гильерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре. Формат до конца пока не проработан, дополнительно сообщим.
Прощальный матч заслужил Акинфеев, однозначно- за многолетнюю преданность одному клубу и за надёжную игру!!! А Гиля, так- средний вратарь. Но, если Локо нечего делать- пусть устраивают прощальный матч...
Прощальный матч заслужил Акинфеев, однозначно- за многолетнюю преданность одному клубу и за надёжную игру!!! А Гиля, так- средний вратарь. Но, если Локо нечего делать- пусть устраивают прощальный матч...