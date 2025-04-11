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В «Локо» объяснили, почему прощальный матч Гильерме может пройти в сентябре

вчера, 11:31

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал источнику о прощальном матче бывшего вратаря клуба Гильерме.

Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гильерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре. Формат до конца пока не проработан, дополнительно сообщим.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:36, ред.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 14:47, ред.
    Гильерме заслужил такой матч. Как бы ни играл, сколько бы ни пропустил, сколько бы ни ошибался. За то, что не бегал из клуба в клуб, за старание, за многолетнюю преданность команде.
    Capral
    Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Полностью согласен!!!
    Lbvfd
    Lbvfd ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:31
    Я хотел тоже самое написать, но решил не повторяться.) Игорю прощальный матч, это здорово. Он легенда, он заслужил. Быть вратарём №1 в сборной страны и играть постоянно в одной команде, быть преданным этой команде, это дорогого стоит. А прощальный матч Гильерме? Действительно, хочет Локо, пусть устраивает. Только по такому принципу можно устраивать прощальные матчи всем футболистам, заканчивающим карьеру в данной команде.)
    112910415
    112910415
    вчера в 11:56
    маринуют Маринато ... )
    Capral
    Capral
    вчера в 11:47, ред.
    Какой ещё прощальный матч, кому он нужен? И что такого особенного сотворил Гиля, чтоб его так возносить? В принципе обычный вратарь, пластичный, прыгучий, но неоднократно ошибавшийся, даже в простых ситуациях. Средний вратарь, по манере игры очень напоминает мне нашего В.Пильгуя, который мог выдать один гениальный матч, но затем, три подряд провалить...
    Прощальный матч заслужил Акинфеев, однозначно- за многолетнюю преданность одному клубу и за надёжную игру!!! А Гиля, так- средний вратарь. Но, если Локо нечего делать- пусть устраивают прощальный матч...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:33
    Отнеслись к организации матча довольно серьёзно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:33
    Соединить все решили, чтоб 2 раза не собираться))
    Гость
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