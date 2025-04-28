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«Челси» готов продать Уэсли Фофана

вчера, 18:55

Защитник Уэсли Фофана может покинуть «Челси».

По данным источника, лондонский клуб открыт для продажи француза этим летом.

На подписание футболиста претендует «Марсель», который давно следит за игроком.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:15
Он с момента перехода постоянно на травмах.
А что самое интересное, наши олени купили его за 70 млн у Лестера, после того, как Фофана и там почти весь сезон пропустил из-за перелома голени 🤡
За него много никто не заплатит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Челси давно пора под разгрузиться...)
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