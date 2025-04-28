«Челси» готов продать Уэсли Фофана

Защитник Уэсли Фофана может покинуть «Челси».
По данным источника, лондонский клуб открыт для продажи француза этим летом.
На подписание футболиста претендует «Марсель», который давно следит за игроком.
Защитник Уэсли Фофана может покинуть «Челси».
По данным источника, лондонский клуб открыт для продажи француза этим летом.
На подписание футболиста претендует «Марсель», который давно следит за игроком.
А что самое интересное, наши олени купили его за 70 млн у Лестера, после того, как Фофана и там почти весь сезон пропустил из-за перелома голени 🤡
За него много никто не заплатит.
А что самое интересное, наши олени купили его за 70 млн у Лестера, после того, как Фофана и там почти весь сезон пропустил из-за перелома голени 🤡
За него много никто не заплатит.