«Реалу» предложили подписать вингера «Баварии»

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сегодня, 18:31

Посредники предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру вингера «Баварии» .

На данный момент он не подписал новый контракт с мюнхенским клубом и следующим летом может стать свободным агентом. Это дает возможность «Реалу» подписать Сане бесплатно.