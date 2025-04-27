«Реалу» предложили подписать вингера «Баварии»

Посредники предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру вингера «Баварии» Лероя Сане.
На данный момент он не подписал новый контракт с мюнхенским клубом и следующим летом может стать свободным агентом. Это дает возможность «Реалу» подписать Сане бесплатно.
Однако ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» находится на завершающей стадии продления контракта с Сане.
Думал, что тогда и перейдёт в королевский клуб, но лучше поздно, чем никогда.
Думал, что тогда и перейдёт в королевский клуб, но лучше поздно, чем никогда.
типаж играка,на которого врядли можно положиться в любой ситуации от простой до сложной!!!
типаж играка,на которого врядли можно положиться в любой ситуации от простой до сложной!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я не вооружённый глазом вижу,как с ним мучаются в Баварии...!!!
Я не вооружённый глазом вижу,как с ним мучаются в Баварии...!!!
В Баварии не знают как от него избавиться. Интересно, кто предложил Реалу такую идиотскую мысль?
В Баварии не знают как от него избавиться. Интересно, кто предложил Реалу такую идиотскую мысль?