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«Реалу» предложили подписать вингера «Баварии»

сегодня, 18:31

Посредники предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру вингера «Баварии» Лероя Сане.

На данный момент он не подписал новый контракт с мюнхенским клубом и следующим летом может стать свободным агентом. Это дает возможность «Реалу» подписать Сане бесплатно.

Однако ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» находится на завершающей стадии продления контракта с Сане.

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Все комментарии
ᅠᅠ
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сегодня в 20:11
Какой красивый гол он Реалу в ЛЧ положил, играя за Шальке. Тогда-то и зажглась эта звёздочка. И Реал тогда склонил голову (читай - проиграл) перед немецким клубом , да ещё на своём поле.
Думал, что тогда и перейдёт в королевский клуб, но лучше поздно, чем никогда.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:27
Пусть забирают, чтоб занимать вторые места сойдёт)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:20
Согласен!!! Сложный тип, но техничный.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:19
...его игра ассоциируется именно какими то проблесками, этот
типаж играка,на которого врядли можно положиться в любой ситуации от простой до сложной!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:11, ред.
И не говори, страшно мучаются. В прошлом году Тухель сказал о нем:" Техника Сане опережает его игровую мысль":.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:08
...доброжелатели из Каталонии! С языка снял ,абсолютно не нужен,
Я не вооружённый глазом вижу,как с ним мучаются в Баварии...!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:58
Бавария не знает как избавится от бестолкового баласта, решили под шумок кризисному Реалу спихнуть. Нет, спасибо, у нас таких "специалистов" самих полная корзина.
Capral
Capral
сегодня в 18:43, ред.
Не нужен он Реалу. Уже итак есть один безголовый технарь в Реале.
В Баварии не знают как от него избавиться. Интересно, кто предложил Реалу такую идиотскую мысль?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:40
Не потянут такой трансфер - там придется весь состав продать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:34
вот бесплатный вингер для Реала. под усилении скамейки
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:34
Реалу то он зачем? Им бы Дзюбу))
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