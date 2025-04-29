Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор ЦСКА рассказал, в каком случае наши клубы вернутся в еврокубки

вчера, 10:10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, когда российские команды могут вернуть в еврокубки.

Ничего нового, к сожалению, сказать не могу. Действительно, как мне кажется, определённое потепление наступило. Были консультации, попытки предположить, как это всё может возобновиться. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы полностью вернуться в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов. И только после этого возможно возвращение.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему возвращения наших клубов в еврокубки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слишкович о сохранении места в РПЛ: «Конечно, надежда всегда есть»
27 апреля
Гафин: «У меня вызывает вопросы легализация Дугласа Сантоса»
26 апреля
Бителло: «Мы ещё можем побороться за победу как в РПЛ, так и в Кубке»
26 апреля
В «Урале» оценили работу Шатова в качестве тренера команды
24 апреля
Черданцев о матче «Спартака» и ЦСКА: «Шансы 50/50»
24 апреля
Маркиньос высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:51
Только безоговорочная победа и завершение СВО могут гарантировать наше
возвращение в еврокубки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:34, ред.
Роман ну прям спортивно - политический обозреватель - какой тонкий аналитический разбор...)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:08
Здравомыслящие рассуждения. Ни прибавить, ни убавить.
112910415
112910415
вчера в 10:52
спасибо, мы в курсе
bjryu5ux6xck
bjryu5ux6xck
вчера в 10:46
Такую тайну всем открыл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:44
Думаю итак понятно когда вернутся!Только здесь про это говорить нельзя!)))
4RT
4RT
вчера в 10:32
Когда Бабай на горе свистнит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 