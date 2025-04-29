Гендиректор ЦСКА рассказал, в каком случае наши клубы вернутся в еврокубки

Генеральный директор ЦСКА ответил на вопрос, когда российские команды могут вернуть в еврокубки.

Ничего нового, к сожалению, сказать не могу. Действительно, как мне кажется, определённое потепление наступило. Были консультации, попытки предположить, как это всё может возобновиться. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы полностью вернуться в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов. И только после этого возможно возвращение.