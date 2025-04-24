В «Урале» оценили работу Шатова в качестве тренера команды

Президент «Урала» прокомментировал работу тренера команды . Коллектив идет на 5-м месте в Первой лиге.

Давайте будем оценивать работу по окончании сезона. Сейчас он работает, мне нравится, как он работает. Да, мы не добираем где‑то очки, но Олег работает хорошо, на совесть. Он с утра до вечера на работе, постоянно хочет улучшить игру команды. Где‑то получается, а где‑то нет. Но это у всех так. Оценивать работу будем по итогу чемпионата.