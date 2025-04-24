В «Урале» оценили работу Шатова в качестве тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу тренера команды Олега Шатова. Коллектив идет на 5-м месте в Первой лиге.
Давайте будем оценивать работу по окончании сезона. Сейчас он работает, мне нравится, как он работает. Да, мы не добираем где‑то очки, но Олег работает хорошо, на совесть. Он с утра до вечера на работе, постоянно хочет улучшить игру команды. Где‑то получается, а где‑то нет. Но это у всех так. Оценивать работу будем по итогу чемпионата.
Подождите оценивать, мы щас ещё узнаем платил ли кто кому за успехи Шатова
Подождите оценивать, мы щас ещё узнаем платил ли кто кому за успехи Шатова