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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

В «Урале» оценили работу Шатова в качестве тренера команды

вчера, 11:46

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу тренера команды Олега Шатова. Коллектив идет на 5-м месте в Первой лиге.

Давайте будем оценивать работу по окончании сезона. Сейчас он работает, мне нравится, как он работает. Да, мы не добираем где‑то очки, но Олег работает хорошо, на совесть. Он с утра до вечера на работе, постоянно хочет улучшить игру команды. Где‑то получается, а где‑то нет. Но это у всех так. Оценивать работу будем по итогу чемпионата.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:18
Олег хороший футболист и тренер из него должен получиться не плохой.
Вещий
Вещий
вчера в 13:13
Все правильно... Москва не сразу строилась...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
Как говорится Цыплят по осени считают
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:42, ред.
"!Где то получается, а где то приходится за деньги договариваться"

Подождите оценивать, мы щас ещё узнаем платил ли кто кому за успехи Шатова
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:32
Естественно оценку Олегу надо ставить по итогу сезона.
Гость
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