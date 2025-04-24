Черданцев о матче «Спартака» и ЦСКА: «Шансы 50/50»

Комментатор высказался об ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА .

ЦСКА сейчас немного притормозил, «Крылья» показали очень хороший футбол против них. Многое будет зависеть от стратегии, которую выберут команды, от состояния футболистов. Сможет ли сыграть Пьянич — тоже важно. Сыграет роль состояние лидеров обеих команд. Мы пока не знаем, восстановится ли Максименко. Я бы не делал прогноз на дерби, тут всегда все решают нюансы. Не могу назвать фаворитов, так что тут шансы 50/50.