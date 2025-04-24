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Черданцев о матче «Спартака» и ЦСКА: «Шансы 50/50»

вчера, 11:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:30 Не начался

Комментатор Георгий Черданцев высказался об ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

ЦСКА сейчас немного притормозил, «Крылья» показали очень хороший футбол против них. Многое будет зависеть от стратегии, которую выберут команды, от состояния футболистов. Сможет ли сыграть Пьянич — тоже важно. Сыграет роль состояние лидеров обеих команд. Мы пока не знаем, восстановится ли Максименко. Я бы не делал прогноз на дерби, тут всегда все решают нюансы. Не могу назвать фаворитов, так что тут шансы 50/50.

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Все комментарии
64sfkea2kdhv
64sfkea2kdhv
вчера в 14:06
Для комментатора это правильная оценка, тут он должен держать нейтралитет и интригу до последней минуты матча, здесь не должно быть симпатий,так делали Озеров с Майоровым, Маслаченко с Морозовым, и не важно что они болели за Спартак или ЦСКА, Динамо или Зенит
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:48, ред.
У Спартака лучше организация быстрых атак. Но если они сразу не забьют и уткнутся в хорошо поставленную защиту, то могут свалиться в обычный навал, как у них иногда бывает и могут проиграть. А ЦСКА, хорошо поставленной защитой, могут сдержать натиск Спартака и переиграть их, когда Спартак, по своему обыкновению, начнёт горячиться и ошибаться. Так что правильно говорит Черданцев, 50/50.
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:14
какой будет футбол и сколько мы увидим забитых мячей-я не знаю)))...но вот то, что я точно знаю-за кого буду переживать))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:49
Красивый футбол с забитыми мячами должен точно быть .
Vilar
Vilar
вчера в 12:34
Чердак, как всегда: буровил, что ничего не знает, прогноз не делает, всё зависит от того, в чём он понятия не имеет. И 3 такие высказывания и ожидания, самого 56ьного комментатора на третьей кнопке?
альсато
альсато
вчера в 12:23
шансы всегда 50\50 пока не прозвучал финальный свисток))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:22
Лучше бы комментировать научился
m8z6ukqvsuqu
m8z6ukqvsuqu
вчера в 12:11
Значит будет ничья!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:59, ред.
В прошлом матче всё решил настрой и хитрость, лукойловцы вышли заряженные на бой с первых минут, ЦСКА явно были к такому не готовы. Я прям помню что по игре прям было ощущение что команда Станковича именно что деморализовала ЦСКА нефутбольными хитростями, они прям провоцировали армейцев на агрессию и в итоге довели Рошу. Да, Литву тоже удалили, но игра шла полностью по сценарию спартаковцев. И мне кажется кто будет хитрее вести грязную игру, кто больше готов к провокациям и хитростям противника. В прошлой игре Спартак в этом плане ЦСКА переиграл в одну калитку. Или возможно мы увидим унылые трусливые безэмоциональные нули как прошлой весной. Но игрой команда Лукойла этой весной удивила разве что Зенит, впрочем как раз матчи с бешеным настроем им хорошо даются. А кам-бэк с Акроном в идеале должен поднять настроение но при этом не расхолаживать команду, но это в идеале, а с командой Лукойла может всё пойти совершенно по иному сценарию.
Гость
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