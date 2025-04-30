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«Спартак» хочет расстаться с одним из своих защитников

вчера, 11:06

«Спартак» принял решение расстаться в летнее трансферное окно с защитником Мьенти Абеной.

Напомним, Абена перебрался в стан «красно-белых» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. За «Спартак» 30-летний центральный защитник сыграл 11 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает суринамца в 800 тысяч евро.

Напомним, вчера в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:18
Что в Спартаке и такое суриманское чудо есть?
Как в статье точно подмечено "перебрался".
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:19
А кто же тогда будет такие голы-красавцЫ, как вчера, забивать???
)))
протон
протон
вчера в 12:18
Заодно и с Денисовым бы расстался на всегда
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:17, ред.
Ну, раз по рекомендации Станковича, который клялся-божился и ногами топал, доказывая бухгалтерии ФК Спартак его нужность и полезность команде, пусть этот Станкович его контракт и выкупает ПО ЦЕНЕ ПОКУПКИ, а не по его теперешней "стоимости".
Так будет, по моему мнению, справедливо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Спрашивается на кой брали!
y65kz4cepxs4
y65kz4cepxs4
вчера в 11:19
Очень выгодный бизнес, купить незнамо что задорого, а потом вдвое дешевле отдать, если, конечно, еще возьмут.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:08, ред.
800к евро, это он спрогрессировал значит в Спартаке, поднялся с 600. Только вот взяли его за 1,5 ляма. Вот незадача. И как бы ясно было что Абену никто продевать не будет, что это тренировочная пробная выкачка денег из бензоколонки которая прошла на ура и позволила развести Лукойл на трансфер покрупнее без цели усилить команду
Гость
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