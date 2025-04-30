«Спартак» хочет расстаться с одним из своих защитников

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вчера, 11:06

«Спартак» принял решение расстаться в летнее трансферное окно с защитником .

Напомним, Абена перебрался в стан «красно-белых» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. За «Спартак» 30-летний центральный защитник сыграл 11 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает суринамца в 800 тысяч евро.

Напомним, вчера в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо».