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Брат Джуда Беллингема близок к переходу в «Реал»

вчера, 21:00

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может стать игроком одной команды со своим братом Джудом Беллингемом.

По информации источника, Джоб произвел впечатление на «Реал», и мадридский клуб начал пристально следить за 19-летним спортсменом.

В текущем сезоне игрок провел 39 матчей в Чемпионшипе, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:18
если с расизмом воюет, надо брать !
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:18
...на поле то ладно, бедные подружки!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
все дороги идут в реал.
кстати, у винисиуса 2 брата. есть и сестра.
семья сплотится вокруг лидера в борьбе против расизма.
Валенсия. держись.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:26
Мбаппе тоже своего брата скоро попросит купить))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:20
Да они как две капли воды похожи, как их различать то на поле потом?)
Гость
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