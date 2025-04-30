Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может стать игроком одной команды со своим братом Джудом Беллингемом.
По информации источника, Джоб произвел впечатление на «Реал», и мадридский клуб начал пристально следить за 19-летним спортсменом.
В текущем сезоне игрок провел 39 матчей в Чемпионшипе, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.
кстати, у винисиуса 2 брата. есть и сестра.
семья сплотится вокруг лидера в борьбе против расизма.
Валенсия. держись.
кстати, у винисиуса 2 брата. есть и сестра.
семья сплотится вокруг лидера в борьбе против расизма.
Валенсия. держись.