Брат Джуда Беллингема близок к переходу в «Реал»

1746036021

вчера, 21:00

Полузащитник «Сандерленда» может стать игроком одной команды со своим братом .

По информации источника, Джоб произвел впечатление на «Реал», и мадридский клуб начал пристально следить за 19-летним спортсменом.

В текущем сезоне игрок провел 39 матчей в Чемпионшипе, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.