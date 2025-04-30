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Мастантуоно мечтает перейти в «Реал» и будет ждать предложений от клуба

вчера, 17:39

Хавбек «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно решил дождаться предложений от «Реала». Об этом агент игрока сообщил всем клубам, проявлявшим интерес к футболисту. Мастантуоно не стремится покидать «Ривер Плейт» и намерен дождаться решения мадридского клуба.

В последнее время «Манчестер Юнайтед» провел две встречи с агентом хавбека, однако предложения английского клуба не достигли суммы отступных в 40 млн евро, указанной в контракте игрока.

Кроме того, президент «Марселя» Пабло Лонгория лично посетил Аргентину, чтобы убедить Мастантуоно перейти в его команду, но получил однозначный отказ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:35
Кто это?🙃
RM_35
RM_35
вчера в 18:26
даже кстати молодежь понимает где лучше играть!!! только вот Реал не умеет развивать эту молодежь: Эндрик, Гюлер, очень мало играют, поэтому Реалу нужно брать перспективного игрока и отдавать в аренду!! кстати они так раньше делали: Вальверде, казе, тот же Карва, все были в аренде, а потом в старте Реала!!!
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:23
он был стал потенциальной заменой Бруно
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:12, ред.
Хороший кстати способ считать себя футболистом и не играть вообще, ждать предложения от Реала, в стиле Мостового тренера) Этот парень конечно играет, но от роста решил отказаться таким вот интересным способом. Хотя с другой стороны нет плохого способа отмазаться от перехода в МЮ)
Гость
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