Мастантуоно мечтает перейти в «Реал» и будет ждать предложений от клуба

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вчера, 17:39

Хавбек «Ривер Плейта» решил дождаться предложений от «Реала». Об этом агент игрока сообщил всем клубам, проявлявшим интерес к футболисту. Мастантуоно не стремится покидать «Ривер Плейт» и намерен дождаться решения мадридского клуба.

В последнее время «Манчестер Юнайтед» провел две встречи с агентом хавбека, однако предложения английского клуба не достигли суммы отступных в 40 млн евро, указанной в контракте игрока.

Кроме того, президент «Марселя» Пабло Лонгория лично посетил Аргентину, чтобы убедить Мастантуоно перейти в его команду, но получил однозначный отказ.