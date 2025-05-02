Ближайшие туры РПЛ будут посвящены Дню Победы

1746186242

вчера, 14:44

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Российская Премьер-Лига ( РПЛ ) проведет ряд почётных мероприятий на матчах 27-го и 28-го туров чемпионата России.

Во время 27-го тура (2-5 мая) капитаны команд выйдут на поле в специальных повязках, посвящённых знаменательной дате.

В 28-м туре (10-12 мая) лига и клубы организуют акцию «Бессмертный полк». Болельщики смогут почтить память своих родственников – участников войны, принеся на матчи их портреты, созданные с помощью онлайн-конструктора на сайте акции.

Перед началом матчей 28-го тура прозвучит торжественный текст диктора, а также будет объявлена минута молчания в знак уважения к памяти павших.