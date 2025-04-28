Известные артисты исполнят песни военных лет на матчах Кубка России

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вчера, 13:34

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) рассказали источнику о том, кто из артистов выступит на ближайших матчах Кубка России. Впервые на футбольных соревнованиях пройдёт акция «Бессмертный полк».