Известные артисты исполнят песни военных лет на матчах Кубка России

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали источнику о том, кто из артистов выступит на ближайших матчах Кубка России. Впервые на футбольных соревнованиях пройдёт акция «Бессмертный полк».
Также на матчах прозвучат песни военных лет в исполнении заслуженных артистов России. Перед матчем «Спартак» — «Динамо» Екатерина Гусева исполнит песню «Нам нужна одна победа», Денис Майданов на игре «Локомотив» — «Ростов» выступит с песней «От героев былых времён», в Петербурге перед матчем «Зенит» — ЦСКА Зара тронет сердца тысяч болельщиков «Балладой о матери».