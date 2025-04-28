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Известные артисты исполнят песни военных лет на матчах Кубка России

вчера, 13:34

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали источнику о том, кто из артистов выступит на ближайших матчах Кубка России. Впервые на футбольных соревнованиях пройдёт акция «Бессмертный полк».

Также на матчах прозвучат песни военных лет в исполнении заслуженных артистов России. Перед матчем «Спартак» — «Динамо» Екатерина Гусева исполнит песню «Нам нужна одна победа», Денис Майданов на игре «Локомотив» — «Ростов» выступит с песней «От героев былых времён», в Петербурге перед матчем «Зенит» — ЦСКА Зара тронет сердца тысяч болельщиков «Балладой о матери».

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