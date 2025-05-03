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Хави может возглавить «Аль-Хиляль»

вчера, 20:34

Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб рассматривает испанского специалиста в качестве замены Жорже Жезушу на следующий сезон.

Напомним, что Хави покинул «Барселону» в мае 2024 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31, ред.
в Катаре у Хави очень даже получилось.
но хотелось, чтоб его пригласили европейский клуб.
пусть будет и Тоттенхэм )))
хорошо отдохнул, пришел в себя от моральных травм)) пора за работу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:16
Час назад soccer разместил новость о возможном трудоустройстве Хави в Тоттенхэм.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:46
Вот это уже ближе к истине. А то на Тоттенхэм замахнулись. Тем более у Хави уже имеется опыт тренерства команд с Ближнего Востока.
Гость
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