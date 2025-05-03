Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб рассматривает испанского специалиста в качестве замены Жорже Жезушу на следующий сезон.
Напомним, что Хави покинул «Барселону» в мае 2024 года.
Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб рассматривает испанского специалиста в качестве замены Жорже Жезушу на следующий сезон.
Напомним, что Хави покинул «Барселону» в мае 2024 года.
но хотелось, чтоб его пригласили европейский клуб.
пусть будет и Тоттенхэм )))
хорошо отдохнул, пришел в себя от моральных травм)) пора за работу.
но хотелось, чтоб его пригласили европейский клуб.
пусть будет и Тоттенхэм )))
хорошо отдохнул, пришел в себя от моральных травм)) пора за работу.