«Реал» в результативной игре одержал победу над «Сельтой»

«Реал» обыграл «Сельту» в матче 34-го тура Ла Лиги (3:2).
Мадридская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями Арды Гюлера. Килиан Мбаппе на 39-й удвоил преимущество столичного клуба, а на 48-й сделал дубль. На 69-й гости отыграли один гол — отличился Хави Родригес, а на 76-й Виллот Сведберг забил ещё один мяч.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (75 очков). «Сельта» идёт 7-й (46 баллов).
Мбаппе оставил Реалу шанс догнать Барселону. Киля был сегодня просто великолепен.
Мбаппе оставил Реалу шанс догнать Барселону. Киля был сегодня просто великолепен.
Арду Гюлера в любом случае хотелось бы похвалить. Молодой турок заметно старался, а главное был полезен команде. Шикарный гол и умная голевая передача.
А вот логику некоторых замен Анчелотти я так и не понял. Менять Асенсио, когда рядом не на своей позиции играет Чуамени, ещё и висящий на жёлтой карточке перед важнейшей игрой сезона с Барсой. Ну, видимо папе Карло видней.
В любом случае, всех болельщиков Реала с непростой победой!
Арду Гюлера в любом случае хотелось бы похвалить. Молодой турок заметно старался, а главное был полезен команде. Шикарный гол и умная голевая передача.
А вот логику некоторых замен Анчелотти я так и не понял. Менять Асенсио, когда рядом не на своей позиции играет Чуамени, ещё и висящий на жёлтой карточке перед важнейшей игрой сезона с Барсой. Ну, видимо папе Карло видней.
В любом случае, всех болельщиков Реала с непростой победой!