«Реал» в результативной игре одержал победу над «Сельтой»

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вчера, 16:55

«Реал» обыграл «Сельту» в матче 34-го тура Ла Лиги (3:2).

Мадридская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями Арды Гюлера. Килиан Мбаппе на 39-й удвоил преимущество столичного клуба, а на 48-й сделал дубль. На 69-й гости отыграли один гол — отличился Хави Родригес, а на 76-й Виллот Сведберг забил ещё один мяч.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (75 очков). «Сельта» идёт 7-й (46 баллов).