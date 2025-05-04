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«Реал» в результативной игре одержал победу над «Сельтой»

вчера, 16:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Реал» обыграл «Сельту» в матче 34-го тура Ла Лиги (3:2).

Мадридская команда вышла вперёд на 33-й минуте усилиями Арды Гюлера. Килиан Мбаппе на 39-й удвоил преимущество столичного клуба, а на 48-й сделал дубль. На 69-й гости отыграли один гол — отличился Хави Родригес, а на 76-й Виллот Сведберг забил ещё один мяч.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (75 очков). «Сельта» идёт 7-й (46 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:35
Реал с победой
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:01
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Я не люблю делать прогнозы)
    Классико, это отдельный мир. Там явный фаворит до матча, может с треском провалиться на поле.
    Hamman
    Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:34
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 17:44
      верю команду.
      в 11 мая из Реала выпустим пар ))
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 17:44
      Гюлеру начали давать игровое время, и он не подводит уже не первый матч.
      Привет всем тем фанам Реала, которые начали его посылать далеко и хотели его продажи, за то, что турок хотел больше играть!😁
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:39, ред.
      Закинули трёху и расслабились...бывает)...
      Для всех переживающих итоговый счёт на табло...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 17:37
      У меня нету такой уверенности, что в классико Барса является фаворитами.
      Реал обязательно постарается поставить подножку каталонцам на финише, а защита Барсы в этом поможет, сомнений у меня в этом нет.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:24
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 17:19
        Шансы еще есть на трофей
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 17:16
        Ну что...намучился Реал в последние двадцать минут, хотя, казалось, в начале второго тайма вопрос о победителе в матче был закрыт. Расслабились мадридцы, Анчелотти убрал Асенсио и в обороне сливочных стало бардака еще больше, чем до того было. А вот Хиральдес, напротив, сделал отличные перестановки в результате чего Сельта едва не уехала с ничьей из Мадрида. Но для чемпионской интриги такой результат на руку, поскольку минус четыре очка в преддверии встречи с Барсой оставляют Реалу шансы на титул. Сельта"же продолжает бороться за место в ЛЕ.
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 17:14
        Если Барса вдруг вылетит от Интера, то там уже не будет спокойной подготовки к класико.
        Incredulous
        Incredulous ответ RM_35 (раскрыть)
        вчера в 17:14
        Ни физухи у них не хватает, а кое-чего другого...
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 17:09
        радует что Барселона Флика не теряется при пропущенных голах.
        даже если это 0-2.
        но само явление не радует))) все эти супер быстрые голы соперников.
        Атлетико за первые 5 минут 2 гола, Интер на 30 секунде.
        Вальядолид вот, еще Бенфика на 2 минуте, Реал на 5 мин в СуперКубке.
        что то с этим надо сделать.
        уверен, Индзаги видит и придумает хитрое на первые 5 мин.
        Incredulous
        Incredulous
        вчера в 17:09, ред.
        Очередной успешно-провальный матч в исполнении Реала. Вроде как и победили, а с другой стороны, начиная со второго тайма полностью провалили игру. Удивляюсь, как в этом сезоне Реал умудряется даже самый, хорошо слаживающийся для них матч, превратить в валидольный. Отлично играли, владели инициативой, вели 3-0, и тут как обычно расслабились, отдали мяч сопернику, отдали пространство, начали ходить пешком. В результате вышел Яго Спас и чуть не отыграл разрыв в три мяча. Очередная победа с горьковатым привкусом. С такой игрой против Барсы делать нечего.

        Арду Гюлера в любом случае хотелось бы похвалить. Молодой турок заметно старался, а главное был полезен команде. Шикарный гол и умная голевая передача.

        А вот логику некоторых замен Анчелотти я так и не понял. Менять Асенсио, когда рядом не на своей позиции играет Чуамени, ещё и висящий на жёлтой карточке перед важнейшей игрой сезона с Барсой. Ну, видимо папе Карло видней.

        В любом случае, всех болельщиков Реала с непростой победой!
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 17:04
        То что Реал пропустит я практически не сомневался. Нет защиты
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 17:04
        после Интера есть 5 дней отдыха.
        Барса спокойно готовится к Эль Класиво.
        Перес готовит новое шоу с судьями.
        Левандовски снова в деле.
        Capral
        Capral
        вчера в 17:03
        Два гола от Сельты- это не смешно.
        Как с барсуками играть будете, да ещё и без Рюдигера.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 17:02, ред.
        Бестолковые замены Карло, чуть не стоили клубу потери очков. Чем ему Себальос лишним оказался, непонятно. Модрич только ослабил центр и устроил лишнюю нервотрёпку защите, где и без того проблем выше крыши. Хорошо хоть счёт удержали, в противном случае чемпионская гонка в Примере была бы закончена.

        Мбаппе оставил Реалу шанс догнать Барселону. Киля был сегодня просто великолепен.
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 17:00
        Реал опустился до игры на встречных курсах с середняком. И надо же так судорожно отбиваться в концовке.
        Аспас был великолепен.
        shur
        shur
        вчера в 16:59, ред.
        ....." очередной триллер, пожалейте Анчелотти....!" - заключительные слова комментатора и это правда!!!
        RM_35
        RM_35
        вчера в 16:58
        ну пипец, и снова Реал пропускает в концовке!! раньше наоборот выигрывали матчи в концовке, а сейчас физухи видно не хватает!!
        ну главное победа, следующий матч с барсой во многом решающий, вперед и удачи!!!
        eleven LC
        eleven LC
        вчера в 16:56
        У Реала практически нет защиты, поэтому много пропускают
        Но 3 очка есть
        Теперь по-любому надо обыгрывать Барселону в гостях
        Гость
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