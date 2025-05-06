Салах попрощался с Трентом Александер-Арнольдом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался с защитником Трентом Александер-Арнольдом, который покинет «красных» после окончания нынешнего сезона.
Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть вместе. Желаю тебе всего самого наилучшего и уверен, что мы еще встретимся.
Но думаю юристы и менеджмент Ливерпуля, Реала и самого Трента лучше нас знают, как вести дела и получилось то, что получилось.
Значит такие (подобные) условия какую-то из сторон не устраивали.
Но думаю юристы и менеджмент Ливерпуля, Реала и самого Трента лучше нас знают, как вести дела и получилось то, что получилось.
Значит такие (подобные) условия какую-то из сторон не устраивали.