Салах попрощался с Трентом Александер-Арнольдом

Нападающий «Ливерпуля» попрощался с защитником , который покинет «красных» после окончания нынешнего сезона.

Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть вместе. Желаю тебе всего самого наилучшего и уверен, что мы еще встретимся.