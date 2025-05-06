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Салах попрощался с Трентом Александер-Арнольдом

вчера, 08:51

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался с защитником Трентом Александер-Арнольдом, который покинет «красных» после окончания нынешнего сезона.

Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть вместе. Желаю тебе всего самого наилучшего и уверен, что мы еще встретимся.

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Все комментарии
qc98fbuada2f
qc98fbuada2f
вчера в 12:35
вот верные слова, а не эти все предатель иуда и т.д
протон
протон
вчера в 11:23
Объективно - это косяк клуба. Они должны были посчитать эти деньги и предложить ему продления контракта, с учетом возможной цены продажи. То есть, обязательное условие продажи, если предложение придет от клуба, в который хочет сам игрок.
Но думаю юристы и менеджмент Ливерпуля, Реала и самого Трента лучше нас знают, как вести дела и получилось то, что получилось.
Значит такие (подобные) условия какую-то из сторон не устраивали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:20, ред.
Трент - Салах Пара крайних, которая в прайме разрывала свою бровку. Сильный атакующий тандем. Сейчас их обошла пара Кунде - Ямаль.
a7sk49738w6j
a7sk49738w6j
вчера в 09:25
В Реале видать Салашонок хочет встретиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Немного насторожили слова про особую дружбу...
5s7p7f6at4we
5s7p7f6at4we
вчера в 09:09
Как-будто больше не увидятся.
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:04
Топы.....
Гость
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