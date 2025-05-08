«Аякс» подписал 16-летнего игрока из системы ПСЖ

«Аякс» достиг соглашения о переходе шестнадцатилетнего нападающего молодёжной команды ПСЖ Ромео Гарнье.

Контракт между игроком и амстердамским клубом вступит в силу 1 июля 2025 года и будет действовать до 30 июня 2028-го. В следующем сезоне форвард будет выступать за команду U17 клуба из Нидерландов.

Директор по футболу Марийн Беукер прокомментировал трансфер:

Мы рады приходу Ромео Гарнье. Он умный нападающий с голевым чутьём и превосходным чувством позиции в штрафной площади и вокруг неё. У него также есть природные голевые способности, что делает его очень совершенным нападающим для своего возраста. Мы следим за ним уже давно и гордимся тем, что нам удалось подписать его, несмотря на интерес со стороны ведущих международных клубов. Мы с нетерпением ждём его развития в «Аяксе».