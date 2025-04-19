Оуэн в МЮ, Лэмпард – в «Манчестер Сити». Самые странные переходы в АПЛ

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сегодня, 16:00

Скоро к ним может присоединиться Кевин де Брюйне.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недавно объявил, что летом уйдет из клуба. Бельгиец находится еще не на закате карьеры, поэтому может пригодиться многим. Если верить слухам, то на хавбека претендуют «Арсенал» и «Челси». Впрочем, у Кевина есть варианты и в других странах.

«Если представители какой-токоманды приедут и смогут убедить меня, что у них действительно хороший спортивный проект, то я теоретически смог согласиться. Я знаю, что очевидно, что я уже не самый молодой, но я все еще чувствую, что могу выступать на очень высоком уровне», — сказал Де Брюйне ViaPlay после того, как его спросили о перспективе остаться в Англии.

Можно ли вообще представить Де Брюйне в футболке этих клубов? Оказывается, что можно. Ведь еще недавно было много случаев, когда футболист, который ассоциируется с одним топ-клубом АПЛ подписывает контракт с другим топ-клубом чемпионата Англии. Давайте вспомним некоторые такие примеры.

Фрэнк Лэмпард в «Манчестер Сити»

Полузащитник сыграл почти двести матчей за клуб своего детства «Вест Хэм», прежде чем перейти в «Челси» в 2001 году. Так что игра Лэмпарда за какой-то другой клуб, кроме «Челси» не должна казаться какой-то необычной.

Но все же после тринадцати лет игры в центре полузащиты «Челси» было немного странно видеть, как он подписал контракт с действующим чемпионом Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Попытка «Сити» сохранить титул не увенчалась успехом, так как они отстали от «Челси» на восемь очков, но у Лэмпарда был свой личный момент на «Этихаде» – он забил в ворота своей бывшей команды.

Рахим Стерлинг в 4 топ-клубах АПЛ

В отличие от Лэмпарда, видеть Стерлинга в футболке «Челси» было действительно странно. Но это поначалу.

Рахим тогда был неким символом ранних лет династии Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к его игре за «Челси». Впрочем, в итоге Стерлинг собрал покер из клубов АПЛ – поиграл за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Осталось сыграть за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» для полного набора. Рахим же свою фамилию оправдывает — получает много фунтов стерлингов.

Но именно «Манчестер Сити» остается главным клубом в карьере англичанина — 131 гол и 78 результативных передач в 339 матчах за «горожан» являются тому подтверждением.

Рио Фердинанд в «Куинз Парк Рейнджерс»

Опять же, как и Лэмпард, Фердинанд достаточно долго играл в АПЛ до перехода в топ-клуб. Рио сыграл более 150 матчей за «Вест Хэм» и блистал в «Лидсе», был частью той банды, которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2000/01. А уже потом перешел в МЮ .

После шести чемпионских титулов в АПЛ и трех финалов в Лиги чемпионов за 12 лет, переход Фердинанда в « КПР » Харри Реднаппа был странным.

«Я хотел бы закончить свою карьеру в „Манчестер Юнайтед“, а не переходить в „ КПР “. Впервые, когда я был в раздевалке, люди говорили о деньгах и зарплатах. Вы слышали ропот, как игроки говорили об этом, и я считал эту ситуацию сумасшедшей.

У нас были игроки, которые не хотели тренироваться, потому что они получали определенную сумму денег, они хотели еще больше, Харри Реднапп старался это исправить, но ничего не получалось, и эта команда в конечном итоге вылетела», — вспоминал Фердинанд в интервью The Overlap.

Сейчас Рио активно болеет именно за МЮ – посмотрите, как он переживал за команду во время уже легендарного камбэка с «Лионом».

Фернандо Торрес в «Челси»

Переход Торреса в январе 2011 года из «Ливерпуля» в «Челси», безусловно, остается одним из самых скандальных трансферов между клубами «большой шестерки» АПЛ .

«Ливерпуль» известен тем, что выбросил деньги на ветер, реинвестировав большую часть этой рекордной суммы за продажу Торреса в подписание Энди Кэрролла из «Ньюкасла», но им повезло – купили Луиса Суареса из «Аякса».

Робби Фаулер в «Лидс» и «Манчестер Сити»

Еще один герой «Ливерпуля», которого когда-то было невозможно представить в цветах другого клуба. После ухода с «Энфилда» поиграл за «Лидс» и «Манчестер Сити». Затем Робби вернулся в «Ливерпуль» на сезон.

Это не неуважение к «Лидсу» или «Манчестер Сити», и я знаю, что болельщики «Лидса» и «Сити» не будут держать зла на меня... Я понял, что они не так хороши – или, лучше сказать, не так велики – как «Ливерпуль»

Потом были «Кардифф Сити» и «Блэкберн Роверс», необычная карьера футболиста, который должен был провести всю карьеру в «Ливерпуле».

Джон Терри в «Астон Вилле»

Легенда «Челси» решил провести еще один сезон в футболе после своего ухода со «Стэмфорд Бридж», прибыв на «Вилла Парк», чтобы помочь команде выйти в АПЛ . Не получилось – «Вилла» заняла пятое место в том году, упустила повышение в классе, проиграв «Фулхэму» в финале плей-офф. Терри ушел, после чего был на грани перехода в московский «Спартак».

Майкл Оуэн в «Манчестер Юнайтед»