Семёнов: «Могу сказать, что окончательно завершил карьеру»

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вчера, 08:53

36-летний бывший центральный защитник грозненского «Ахмата» и сборной России сообщил, что решил окончательно завершить профессиональную карьеру.

Футболист рассказал, что после того, как в мае 2024 года он сказал о планах продолжать играть, говорил с «Химками» и «Пари НН», однако все сетовали на возраст, отмечая, что берут вектор на омоложение. В августе игрок сообщил, что, наверное, на поле уже не выйдет. Семёнов добавил: