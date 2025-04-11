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Семёнов: «Могу сказать, что окончательно завершил карьеру»

вчера, 08:53

36-летний бывший центральный защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов сообщил, что решил окончательно завершить профессиональную карьеру.

Футболист рассказал, что после того, как в мае 2024 года он сказал о планах продолжать играть, говорил с «Химками» и «Пари НН», однако все сетовали на возраст, отмечая, что берут вектор на омоложение. В августе игрок сообщил, что, наверное, на поле уже не выйдет. Семёнов добавил:

Даже когда я пошёл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода — ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:47
Семенов и Иванов можно сказать легенды клуба.Свой хлеб отрабатывали сполна.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:46
Здоровья и удачи во всех начинаниях.!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:44
Спасибо за матчи в Ахмате!
112910415
112910415
вчера в 10:43
на свободу с чистой совестью )
drug01
drug01
вчера в 09:26
Теперь будут другие заботы!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:21, ред.
Можно в сантехники пойти, или в спортивные директора как Мостовой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:56
Без работы не останется - это точно !
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