Семёнов: «Могу сказать, что окончательно завершил карьеру»

36-летний бывший центральный защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов сообщил, что решил окончательно завершить профессиональную карьеру.
Футболист рассказал, что после того, как в мае 2024 года он сказал о планах продолжать играть, говорил с «Химками» и «Пари НН», однако все сетовали на возраст, отмечая, что берут вектор на омоложение. В августе игрок сообщил, что, наверное, на поле уже не выйдет. Семёнов добавил:
Даже когда я пошёл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода — ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру.