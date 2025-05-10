Ямаль подколол девушку, которая не узнала его, представившись другим именем

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вчера, 15:35

Вингер «Барселоны» разыграл девушку, которая обратилась к нему с просьбой сфотографировать её вместе с подругами.

Футболиста не сразу узнали, а обратившаяся девушка спросила игрока, когда он держал телефон, как его зовут. На это он ответил: «Райан». Затем девушка сказала: «А на самом деле?» Ямаль настоял на своём и снова произнёс: «Райан».

Девушка обернулась, чтобы поговорить с подругами, и одна из них тихо сказала: «Нет, это Ламин Ямаль». В этот момент группа женщин разразилась хохотом, так как окружение вингера призывало их успокоиться и занять позицию для фотографии.

Один из друзей Ямаля сказал: «Фото, фото, фото. Сейчас или никогда, сейчас или никогда», что привело к тому, что женщины стали позировать для снимка. Затем Ламин вежливо выполнил просьбу о снимке, прежде чем вернуть телефон.