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Ямаль подколол девушку, которая не узнала его, представившись другим именем

вчера, 15:35

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль разыграл девушку, которая обратилась к нему с просьбой сфотографировать её вместе с подругами.

Футболиста не сразу узнали, а обратившаяся девушка спросила игрока, когда он держал телефон, как его зовут. На это он ответил: «Райан». Затем девушка сказала: «А на самом деле?» Ямаль настоял на своём и снова произнёс: «Райан».

Девушка обернулась, чтобы поговорить с подругами, и одна из них тихо сказала: «Нет, это Ламин Ямаль». В этот момент группа женщин разразилась хохотом, так как окружение вингера призывало их успокоиться и занять позицию для фотографии.

Один из друзей Ямаля сказал: «Фото, фото, фото. Сейчас или никогда, сейчас или никогда», что привело к тому, что женщины стали позировать для снимка. Затем Ламин вежливо выполнил просьбу о снимке, прежде чем вернуть телефон.

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Все комментарии
ba8tzf8gr34e
ba8tzf8gr34e
сегодня в 10:45
А может они не хотели узнавать?Не слишком ли много гонара у этого футболёра!
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
Женщинами-амазонками...
охотницами за сокровищами)...
112910415
112910415
вчера в 16:42
Забавно и довольно мило!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:37
Из написанного вытекает, что девушки, узнав Ямаля, стали женщинами)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:09
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06
Спасибо! Взаимно с Великим Праздником! 🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Вот, оно- истинное Искусство для народа и широких масс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наверняка, деточка насмотрелся Гениальных советских Шедевров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨

Дружище, вчера не получилось с Вами встретиться, поэтому, сейчас поздравляю Вас- с Днём Победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:02
А я улыбнулся. Добротой повеяло от этой новости.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:59
Capral
Capral
вчера в 15:57
Ну что тут скажешь- ребёнок.
Futurista
Futurista
вчера в 15:48, ред.
- А на самом деле?...
- Райан...рядовой Райан...спасите меня!)...
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Толи он еще выдаст когда повзрослеет...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:42
Написано прям как отрывок из книги, всё в таких подробностях. Это напомнило как я пытаюсь рассказать другу смешной случай, и в процессе понимаю что передать эти эмоции невозможно, смешно только когда сам это видишь и там находишься. Но я чтобы уж не останавливаться на полпути дорассказываю до конца, потом тупая неловкая пауза, и никто естественно не смеётся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:41
Душераздирающая история...)))
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